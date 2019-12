Acusa Felipe Calderón ‘ataques desesperados’ en su contra pero ‘no me intimidan’

Por Agencias

Ciudad de México.- El ex presidente Felipe Calderón señaló que las calumnias en su contra no lo intimidan, y que seguirá luchando en su proyecto de crear un nuevo partido político.

Su señalamiento fue hecho a raíz de que en redes sociales difundiera una falsa portada de la revista Proceso, en la cual aparece una fotografía del ex presidente con el título “Felipe Calderón, El Narco”.

Sobre esta falsa portada, de la cual se deslindó el propio semanario Proceso, escribió Calderón en su cuenta de Twitter:

“Es tan desesperado el ataque contra mí y contra México Libre, que no sólo me inventan calumnias, sino que hasta portadas falsas arman y distribuyen. A tal grado que incluso la revista Proceso se deslinda del artero truco. Agradezco que lo haga. 2020 será de lucha. No me intimidan”.

En esa falsa portada también se leen los siguientes balazos alusivos al ex mandatario: “Calderón se va del país”, “En buques de Pemex movía miles de toneladas de droga” y “Su nuevo partido, México Libre, se desploma”. (Apro).