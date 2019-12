Delincuentes solitarios

Marco A. Vázquez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Exhibe al gobierno federal la detención de Genaro García Luna en Estados Unidos pero más la absolución que le dan a Manuel Bartlet, el Director de la CFE, por presuntos actos de corrupción, de enriquecimiento ilícito, de manejar fortunas en dólares y otras de muchos millones de pesos.

El caso de García Luna exhibe al gobierno de Andrés Manuel porque debieron ser ellos quienes lo detuvieran, acusaran y sentenciaran, porque el hombre, se sospecha, logró desviar más de dos mil millones de pesos, de haberlos triangulado desde sus empresas y son recursos que deberían haberse invertido en materia de seguridad pública, área de la que fue titular durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, el panista que se dice inocente de ese caso y hasta jura y perjura que nunca se enteró de esos movimientos de dinero y que casi no conocía a quien fue su súper policía.

Es importante perseguir ese dinero, recuperarlo, eso de entrada debe ser preocupante para el gobierno ya que se puede quedar en Estados Unidos donde seguramente le van a decomisar sus cuentas aunque lo más penoso para la actual administración es que al ex Secretario de Seguridad Pública de la época de Calderón lo acusan de nexos con la delincuencia, de permitir o alentar el tráfico de cocaína y la protección del cartel de Sinaloa y ellos, los del gobierno de Andrés Manuel, que dicen odiarlo tanto, ni por enterados o de plano no quisieron actuar en su contra ni en contra de sus cómplices porque es obvio que si es un capo o un delincuente de altos vuelos no pudo actuar solo.

El caso de Manuel Bartlet es peor, en una investigación periodística se detalló que el ex gobernador de Puebla, ex funcionario en los gobiernos del PRI y actual Director General de la Comisión Federal de Electricidad es dueño de un imperio inmobiliario valuado en más de 800 millones de pesos, propiedades en su mayoría localizadas en el Valle de México.

Al respecto, después de meses que se hizo la denuncia, ayer apareció la titular de la Secretaria de la Función Pública nadamás para detallar que no podían investigar las fortunas de los familiares ni había obligación legal por presentar dichas declaraciones patrimoniales por parte del funcionario acusado, jamás negaron que los Bartlet fueran dueños de tal riqueza y menos las acusaciones de los ingresos superiores a los 11 millones de pesos anuales que dice tener el funcionario de la cuarta T pero que en realidad pueden superiores muchas veces en monto.

Lo de García Luna es penoso porque se los ganó Estados Unidos, es increíble que allá conozcan más sus presuntos delitos que en México donde se supone operaba desde hace muchos años y, le insisto, debería avergonzarles más porque no tienen, o no se sabe de ningún trabajo en contra de otros personajes ligados a García Luna mientras lo de Bartlet es preocupante porque la exoneración que le hacen nunca es contundente en el sentido de si se enriqueció o no con la corrupción y lo han perdonado o de plano lo sigue haciendo.

Al final los que seguimos perdiendo somos los mexicanos, estos dos hombres cuyas fortunas o movimientos de recursos se puede contar en miles de millones de dólares, que se presume mucho puede ser dinero que era público y, hasta hoy aquí son inocentes y no solo eso, tampoco se ha señalado a nadie más de cómplices, como si ambos fueran o hubiesen sido todopoderosos capaces de mover el mundo sin que nadie se enterara salvo sus cuentas bancarias que crecían.

Así es, por la naturaleza de esos delitos ambos no pueden ser delincuentes solitarios, detrás de ellos debe existir toda una red de corrupción y de delincuentes que se dedicaban a hacer el trabajo operativo mismos a los que ahora protege el gobierno o, de plano, todo se trata de fingir chamba, de hacer como que cumplen combatiendo la corrupción pero solo exhiben a enemigos personales.

Acertó, en ambos casos los delincuentes mayores pudieron ser los jefes de ambos que son los ex presidentes Felipe Calderón y Carlos Salinas con sus achichincles que ocuparon el mismo cargo, le insisto, Bartlet y García Luna no son delincuentes solitarios y el gobierno de Andrés Manuel tiene la obligación de detener a sus cómplices, quitarles su dinero y bloquearlos para nuevas encomiendas, para que no sigan saqueando a la nación y, sobre todo, para recuperar lo que se hayan llevado y nos pertenecía.

En otras cosas… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), a través de la Secretaría de Administración, organizó el evento denominado “Ceina´s Business Fair” con la participación de los alumnos del grado Juniors Avanzados, donde presentaron sus proyectos emprendedores a docentes, padres de familia e invitados, demostrando su nivel de aprendizaje del idioma inglés.

La actividad se desarrolló en las instalaciones del Centro Especializado de Idiomas para Niños y Adolescentes (Ceina) de la UAT en esta capital, con la finalidad de que los alumnos pongan en práctica su dominio del idioma mediante el “speaking”.

La directora del Ceina, Sandra Padrón Asís, mencionó que en esta primera feria empresarial los alumnos crearon su propia empresa haciendo el cambio de imagen de productos que ya existen en el mercado.

Agradeció también el esfuerzo de los jóvenes y sus familias para llevar a cabo esta actividad que permite practicar inglés.

Por su parte, la Coordinadora de Juniors Avanzados, Lily Saldaña Lozano, explicó que las empresas diseñadas por adolescentes, que van desde expendedoras de comida hasta tecnológicas, incluyendo un canal de televisión por internet, permiten a los alumnos practicar la expresión oral en inglés, mientras explican el diseño de marcas, la elaboración del producto y su comercialización.

