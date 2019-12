Deslinda AMLO a su gobierno de tratos con ‘El Mayo’ Zambada: ‘eso sí calienta’

Por Agencias

Ciudad de México.- “Eso sí calienta” reaccionó el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando en su conferencia de prensa le preguntaron sobre una serie de empresas propiedad del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, que estarían avaladas por su gobierno y a las que incluso se le habrían condonado impuestos.

La pregunta la lanzó el periodista Rodolfo Montes, quien refirió al mandatario que esa información es parte del más reciente libro “El traidor” de la periodista Anabel Hernández, experta en temas de narcotráfico y colaboradora del semanario Proceso.

Según la periodista, El Mayo tendría pistas de aterrizaje concesionadas a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte mediante contratos otorgados en el sexenio pasado, pero que siguen vigentes en este sexenio.

“No tenemos nada que ver con esas organizaciones. Una de las políticas que se aplican está vinculada a no establecer relación con organizaciones de la delincuencia, ni de la delincuencia común ni de la delincuencia de cuello blanco; o sea, no tenemos nada que ver”, subrayó.

Añadió que ya no es el tiempo en que se repartían despensas y se obtenían apoyos para lo electoral o para tener una base de protección, como antes y ahora hay oportunidades de empleo y programas sociales destinados a eliminar esos esquemas de coerción.

El reportero reviró que el líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, está repartiendo despensas navideñas, haciendo competencia a los programas sociales del gobierno.

“Eso sí calienta, aunque hay frío”, dijo el tabasqueño y luego negó que la gente aun acepte migajas o dádivas.

“De las prácticas que tienen para contar con bases sociales, la gente en general, ya no acepta esos mecanismos de control y manipulación.

“Ya no es el tiempo en que se repartían despensas y se obtenían apoyos para lo electoral o para tener una base de protección, que era lo que hacían y posiblemente siguen haciendo las organizaciones de la delincuencia. Pero ya no funciona eso, ya el reparto de migajas, de dádivas, el repartir frijol con gorgojo ya no aplica, la gente no acepta esas cosas, puede haber casos aislados”, reparó el mandatario.

El periodista reviró días diciendo que días atrás Televisa transmitió un reportaje, según el cual, la Secretaría de Agricultura repartió “maíz con gorgojo” en la sierra de Guerrero.

López Obrador dijo que habría que ver cuál fue la fuente y al indicarle que la fuente son los propios ejidatarios, recalcó:

“Sí, puede ser, pero no es la regla, puede ser la excepción porque hay inercias (…) estamos en periodo de transición, lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer”.

López Obrador insistió en que en su gobierno ya no hay protección ni negociación con las organizaciones criminales.

“Ya no es el tiempo de la protección a bandas. Ahora no se permite la asociación delictuosa entre autoridades y delincuencia y tampoco hay negociaciones con las organizaciones delictivas, ni la práctica de proteger a uno y destruir a otros. Todo eso se termina por completo”, aseveró. (Juan Carlos Cruz Vargas/Apro).