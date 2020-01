Admite gobierno saber de rumores de construcción de mini-refinería en Soto la Marina

Por Lupita Álvarez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Carlos Alberto García González dijo no tener información oficial pero no descartó que a largo plazo pudiera explorarse la posibilidad de que se pueda construir una “mini-refinería” en el municipio de Soto la Marina.

“He escuchado mucho en los medios de que se está hablando de hacer una inversión en Soto la Marina. La verdad es que por lo menos en mi área de promoción e inversiones no tenemos conocimiento de que sea una inversión a corto plazo, aunque no la descarto. He visto notas a nivel nacional sobre ese tema, pero por lo menos a nivel estado últimamente no hemos tenido comunicación con alguien interesado en invertir en esa región de Tamaulipas”, dijo.

Sin embargo, García González refirió que el gobierno de Tamaulipas cuenta con un software que tiene como función básica conformar una red de proveedores confiables y certificados para esa industria, un sistema que, aseguró, le gustó a la Secretaría de Economía.

Indicó que el software ya fue presentado por el subsecretario, Jesús Villarreal ante la Unidad de Contenido Nacional de la Secretaría de Economía “para ver si les compartimos nuestras bases de datos a ellos y ellos puedan tener un padrón confiable de empresas que puedan vender bienes y dar servicios a esa importante industria”.