Admiten que el 2019 fue un mal año para Tamaulipas en materia de empleo

Por Lupita Álvarez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Carlos Alberto García González admitió que el 2019 fue un mal año para Tamaulipas en materia de generación de empleos, considerando que solo se pudieron ofertar 20 mil nuevas fuentes laborales, mientras que en anteriores administraciones se generaban de 30 mil a 35 mil empleos al año.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico estatal reconoció incluso que el año pasado se generaron menos fuentes laborales a las que se ofertaron en 2018.

“A nivel nacional cambió un poquito la dinámica en materia de empleo, en el 2019 no tuvimos el dinamismo del 2018, pero estoy esperando las cifras en estos días para ver si logramos cerrar con más de 20 mil empleos en el 2019”, expuso.

El funcionario estatal aseguró que esta disminución en la generación de empleos no sólo afectó a Tamaulipas sino también a otras entidades del país, que venían generando de 20 mil a 30 mil fuentes laborales.

“La verdad con el crecimiento que está prácticamente en cero (es difícil), pues si en el 2019 no se lograron los números que queríamos este año no sabemos y no me quiero adelantar. Nosotros seguimos empujando muy fuerte a través de la subsecretaría de Promoción e Inversiones para seguir atrayendo inversiones y seguir generando nuevos empleos, esa es la dinámica para este año”, manifestó.

Expuso que para este 2020 la meta es generar cuando menos 20 mil empleos, una cifra similar a lo que se generó el año pasado.

“Nos gustaría que fuera un poco más pero tenemos que ser realistas, considerando el bajo crecimiento en el resto del país”, indicó.