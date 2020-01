Advierte SST que enero y febrero son sinónimo de enfermedades respiratorias

Por Lupita Álvarez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En los meses de enero y febrero aumentan hasta en un 30 por ciento las infecciones respiratorias agudas, de las que hasta 23 mil se llegan a presentar por semana.

El epidemiólogo estatal, Daniel Carmona Aguirre consideró que es durante esos dos meses cuando más debe cuidarse la gente, no solo aplicándose la vacuna contra la influenza sino también consumiendo alimentos con vitamina, lavándose las manos, abrigarse adecuadamente y no exponerse a las bajas temperatura en forma innecesaria.

«El Servicio Meteorológico Nacional nos dice que para enero y febrero se va a sentir el frío con mayor intensidad, entonces esperamos hasta un 30 por ciento de aumento de enfermedades respiratorias, de 22 mil a 23 mil casos”, expuso el funcionario de la Secretaría de Salud de Tamaulipas.

Reconoció que aunque la gente se vacune contra la influenza se puede enfermar por infecciones respiratorias, pero la infección afectará menos e impedirá que vaya a parar al hospital por alguna complicación, por lo que exhortó a la población a acudir a vacunarse a los centros de salud.

“Aunque yo me vacune me puedo enfermar de algún tipo de males respiratorios, sí me puedo enfermar por supuesto; hay que recordar que en el ecosistema de enfermedades respiratorias es múltiple y no solamente la influenza. La vacuna nos sirve para evitar casos graves de la enfermedad para evitar hospitalizaciones o alguna complicación, por ejemplo pacientes asmáticos con alguna alergia respiratoria son los primeros que deben recibir esta vacuna”, alertó.