Asegura Ismael García Cabeza de Vaca que el INSABI es un rotundo fracaso

Por Lupita Álvarez

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El senador del PAN Ismael García Cabeza de Vaca anticipó que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) será un total fracaso no solo porque no tiene reglas de operación sino porque además ni siquiera se le ha asignado presupuesto.

“Es un programa que no tiene reglas de operación, no tiene presupuesto específico, ha sido un programa con un total y rotundo fracaso. Hemos alertado que con la salud no se puede jugar, y hemos visto que el gobierno federal no le está dando a debida importancia a la salud”, dijo.

Consideró que el Insabi debió implementarse primero como un programa piloto por regiones, para ir viendo poco a poco cómo iba a funcionar, sin embargo el gobierno federal tomó la decisión de implementarlo al vapor, sin reglas de operación y sin un presupuesto, dejando además a muchos pacientes sin el servicio de salud.

“Una vez más este gobierno federal ha tomado una decisión errónea, equivocada, al vapor, y hoy en día lo que tenemos es un programa criminal, porque prácticamente está dejando sin servicio de salud a millones de mexicanos”, dijo, tras considerar que el programa del Seguro Popular debió continuar.

“El Seguro Popular era un programa que estaba funcionando, con sus deficiencias sí, sin duda todo es perfectible pero funcionaba; y hoy lo que tenemos es lo que alertamos en su momento: un total y rotundo fracaso”, enfatizó el senador albiazul.