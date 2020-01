Asegura Sierra Medina que ya hubo cambios en la Secretaría de Salud y habrá más

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El secretario general de la Sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (SNTSA), Adolfo Sierra Medina culpó a algunos funcionarios que de que se haya roto el diálogo y se echara a perder la buena relación que debe existir entre ese gremio y la Secretaría de Salud.

Apenas hace unos días, el dirigente sindical encabezó una manifestación para denunciar, entre otras cosas, que el personal es víctima de una serie de atropellos y abusos cometidos por varios funcionarios en áreas importantes, como Recursos Humanos y Relaciones Laborales.

Consideró que hay ciertos personajes que se aferran a esos puestos pero solo están causando problemas y complicando el trabajo, los que con su mal desempeño están afectando a los trabajadores sin que se haya podido dialogar con la titular de la dependencia, Gloria Molina Gamboa.

“No ha habido comunicación con ella, pero créeme que no me preocupa, porque finalmente mientras se resuelven las cosas nosotros estamos trabajando, y más con los cambios que hay”.

En ese sentido, Sierra Medina confirmó que ya se dieron los primeros cambios en el área de Recursos Humanos y en la Secretaría Técnica de la Comisión de Vestuario y Equipo de la Secretaría de Salud.

“Ya quitaron a Garza Córdova de Recursos Humanos y ya hay una nueva titular, creo ya estará trabajando en los siguientes días; pero la gente que estaba echando a perder la buena relación era también la secretaria técnica de la comisión de vector, equipo que ya también se fue”.

Sierra Medina añadió que también en la Comisión de Escalafón habrá cambios, ya que quien actualmente ocupa ese puesto no ha llenado las expectativas y no se ha logrado avanzar.

“Y el que sigue es Quintanilla, de la Comisión de Escalafón, que le tarda mucho a las cosas y no se avanza con él. Nosotros no estamos con palabras triunfalistas, pero creemos que los trabajadores vamos a caminar mejor sin esas personas”, concluyó Sierra.