Autoridad electoral niega registro como partido a Movimiento Antorchista Poblano

Por Agencias

Puebla.- En una sesión a puerta cerrada, el Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEEP) determinó negar el registro como partido político al Movimiento Antorchista Poblano (MAP).

Con cinco votos a favor y dos en contra, los consejeros electorales decidieron que el Movimiento Antorchista había incurrido en “ilegalidades”, por lo que no procedía su registro que le permitiría contender en los comicios locales de 2021.

La resolución sostiene que el MAP cometió anomalías para sustituir a la agrupación Podemos por Puebla, que fue la que inició el proceso de registro como partido estatal.

La cesión del proceso de registro al Movimiento Antorchista no se consultó ni se sometió a votación entre el comité directivo de la organización desplazada.

En un comunicado, el IEEP señaló que el MAP entró al proceso para constituirse como partido hasta octubre de 2019, cuando el plazo para inscribirse como aspirante terminó en enero de ese año.

Apenas este lunes, el MAP había presentado a los integrantes de su Comité Directivo Estatal, el cual estaría presidido por Juan Manuel Celis Aguirre.

Luego de que el domingo realizó su asamblea constitutiva, el Movimiento Antorchista advirtió que no se dejarían si le niegan el registro como partido estatal.

Celis Aguirre dijo que la organización cumplió los requisitos que impone la ley.

“No hay posibilidades de que nos puedan negar el (registro como) partido, la única posibilidad de que nos nieguen el registro es porque haya una torcedura, que se empecinen en negar que hagamos nosotros nuestro partido”, expuso.

“Si el Instituto nos niega el registro no nos vamos a dejar”, advirtió Celis, ex diputado federal por el PRI. (Gabriela Hernández/Apro).