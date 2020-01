Califica SST como un mito que vacuna contra influenza sea fuente de la enfermedad

Por Lupita Álvarez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Considerando que durante la pasada temporada invernal en Tamaulipas fallecieron 11 personas por influenza, la Secretaría de Salud estatal exhortó a la población a vacunarse, principalmente a los menores de edad, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónico-degenerativas.

La titular de la dependencia, Gloria Molina Gamboa señaló que mucha gente tiene la creencia de que por vacunarse se va a enfermar de influenza, algo que es totalmente falso.

“Hemos escuchado en reiteradas ocasiones que la gente dice: me puse la vacuna y al otro día me dio gripa o me dio influenza. No señor, no es posible, científicamente no es posible porque la vacuna no produce la enfermedad, cuando eso sucede con los pacientes es porque ya tenemos un cuadro incubándose”, explicó.

La funcionaria añadió que la aplicación de esa o de cualquier otra vacuna no impide que la gente se enferme, lo que sí hace es evitar complicaciones u hospitalizaciones, por lo que insistió en que la gente debe acudir a los hospitales y centros de salud a aplicarse la vacuna.

“Las vacunas no evitan que se enferme el que se vacuna, si los niños se vacunan contra el sarampión no evita que se enfermen de sarampión, pero evita las complicaciones. Entre más pequeños somos las vacunas nos protegen más, y entre más adultos somos nos protegen de las complicaciones de las enfermedades”, explicó.