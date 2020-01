De qué color son sus calzones

Marco A. Vázquez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Debate que parecía de vida o muerte se desató los días previos al fin de año, ¿el motivo?, el color de los calzones que habrían de utilizarse para recibir el año nuevo, el rojo para el amor mientras le competía, con muchas posibilidades de ganar, un amarillo que significaría tener dinero durante el 2020.

Así suele ser el mexicano, da la impresión de que la única certeza que tiene es la obligación de elegir entre dos cosas que parecen buenas sin entender que merece todo o casi todo, más aún, sin comprender que los cambios se dan actuando, en acción y no esperanzado a ver qué nuestros deseos se hagan realidad como por arte de magia.

Mire, de que sirve usar calzones rojos si nacimos muy guapos o poco agraciados pero a eso le añadimos que somos, como dice la chaviza, mamones, creídos, que nos gana la soberbia, púes de nada.

Peor el tema de la economía, el pueblo sigue esperanzado a que el gobierno haga todo, a que le genere la riqueza que necesita, a que promueva el empleo soñado y este le caiga como del cielo a la hora que se le antoje.

Hay algo peor, todo parece indicar que el gobierno va en sentido contrario y nos va a castigar durante el 2020, que no será un año bueno en la economía por sus actos, vaya, si bien se autorizó un aumento al salario mínimo en forma considerable es un hecho que los incrementos que se avecinan por las alzas en los impuestos del gas, la gasolina, el diesel y todas las bebidas endulzadas nos partirán toda la economía familiar, pulverizarán y harán inútil la mejora salarial.

Vea por qué, ayer los comerciantes organizados anunciaron que empresas de pan, leche, y todos los enlatados y envasados oficializaron el aumento de uno a dos pesos en cada uno de sus productos, así la leche va a superar los 20 pesos el litro, el jamón, tocino, salchichas, el pan para las tortas o los sándwich subirán, las galletas del postre igual, todo irá a la alza.

Hay que traducir todo esto, mire, la situación significa que si usted en el lonche de sus hijos utiliza cuatro o cinco productos de estos tendrá que invertirle de cinco a 10 pesos más por cada uno de ellos lo que de entrada ya le “comió” el aumento que recibirá, digo, si es que ganaba un salario mínimo.

A lo anterior habrá que añadirle la inflación que se darán en forma natural por el aumento en la gasolina, el gas y el diesel, se quiera o no todos los productos requieren de esos combustibles sino para producirlos por lo menos para transportarlos, para llevarlos hasta nuestra mesa y eso nos costará en el bolsillo.

Los grandes empresarios del país han denunciado que el gobierno es quien mayor inflación, aumentos a los básicos, provoca ya que su urgencia de tener recursos lo lleva a aplicar nuevos impuestos o incrementar los ya existentes, esa es la realidad.

Exacto, aquí nos debe caer el veinte y comprender que las promesas de que no subiría la gasolina, ni el gas, menos la electricidad ni el diesel se quedarán como una mentira más del gobierno que necesita del dinero de todos nosotros para seguir financiando sus programas de asistencia social qué, tenga la seguridad, tampoco servirán para combatir la pobreza ni la desigualdad aunque si serán muy útiles para granjearse votos de quienes son los más necesitados.

Ahora si le pregunto, ¿de qué color son sus calzones?, ya vio que use el color que use nada va a cambiar si no actúa, si no hace algo para que la política sea más responsable y comprometida, para que los políticos nos vayan cumpliendo lo que prometen en sus campañas y, sobre todo, para apoyar a los gobiernos a ser más eficientes, rojo, amarillo, blanco, negro está de más, tampoco llega a importar si es una tanga o matapasiones, lo que realmente debemos usar es nuestra cabeza para pensar que los políticos no cambiarán por voluntad y encontrar la solución y ya no sigan jugándonos el dedo en la boca, ojo, no solo le hablo de los de Morena, también los panistas, priístas, perredistas, del PT, Movimiento Ciudadano o los que se le acumulen se parecen… y mucho.

En otras cosas… El tesista de la Maestría en Ecología y Manejo de Recursos Naturales del Instituto de Ecología Aplicada (IEA) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dante Guerrero Núñez, realizó una investigación para identificar la carga de polen que existe en la atmósfera y determinar las especies que pudieran estar causando daños a la salud humana.

El trabajo, “Aerobiología vernal de tipos polínicos de interés alergógeno y alóctonos del sur de Tamaulipas”, fue el ganador del Premio Tesis de Calidad de Maestría en el Área Biología y Química, otorgado por la Asamblea Universitaria.

Dante Guerreo Núñez, agradeció a sus directores de tesis, Dr. Arturo Mora Olivo del IEA y la Dra. Jordina Belmonte Soler, de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, y dijo que la investigación tuvo como meta conocer la carga polen en la atmósfera de especies que causan alergia y que son exóticas invasoras, tras agregar que otra problemática es la modificación genética, que pudieran estar sufriendo las especies nativas ante el polen invasor.

“Mi trabajo fue hacer un muestreo en la atmósfera en el sur de Tamaulipas y determinar esa carga y establecer los niveles de polen en la época de estación de primavera. Y conocer qué tipos de polen están presentes y relacionarlos a través de un estudio estadístico variador”.

“Para saber el momento en que las cargas de polen son más importantes, el trabajo también contempla estudiar cómo estás especies invasoras están llegando al país a través de la atmósfera; se trata del primer estudio de este tipo en el estado”, indicó.

Refirió que el polen de plantas llega a través del aire, y puede causar alergia en la población, y en algunos casos, se trata de especies que pueden viajar cientos de kilómetros, “y pueden llegar a invadir, incluso de manera genética, a las especies nativas a través del polen que llega a la planta, fecunda, y puede haber una introgresión genética”.

