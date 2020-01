Destruyen en Tamaulipas 27 mil 909 formatos de credenciales para votar

Por Lupita Álvarez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Registro Federal de Electores (RFE) destruyó 27 mil 909 formatos de credenciales para votar con fotografía debido a que la mayoría de sus propietarios no pudieron recogerlas porque emigraron de Tamaulipas.

El vocal ejecutivo del RFE en Tamaulipas, José de Jesús Arredondo Cortés informó que usualmente los ciudadanos tienen un plazo de dos años -después de realizado el trámite- para recoger la credencial, por lo que en caso de no hacerlo en ese lapso se proceden a destruirlas en presencia de los representantes de los partidos políticos.

Entre los motivos principales por los cuales los ciudadanos no regresan a recoger el documento, Arredondo Cortes señaló que muchos se van de Tamaulipas y vuelven a realizar el trámite en su nuevo lugar de residencia.

“Muchos de ellos ya cambiaron de estado, e inclusive algunos se fueron al extranjero, pero fundamentalmente es eso: ciudadanos que hicieron algún trámite en otra entidad o en otro municipio y ya no acudieron a recoger el documento”, dijo.

Detalló que de las 27 mil 909 credenciales que fueron destruidas 4 mil 550 fueron trámites realizados en el distrito de Nuevo Laredo; 4 mil 147 en el de Río Bravo; 12 mil 633 en el de Matamoros y 6 mil 679 en algún distrito de Reynosa.

Refirió que las credenciales destruidas corresponden al cuarto trimestre de 2019 y aclaró que el material triturado será resguardado en la bodega de la Junta Local Ejecutiva para su concentración y envío a una empresa recicladora.