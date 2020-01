Dice obispo que recuperar la seguridad es el principal reto de gobiernos en el 2020

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Debido a que el 2019 el país se tiñó de sangre y se convirtió en el más violento de la década, recuperar la seguridad sigue siendo el principal reto para los tres niveles de gobierno en este año que recién inicia, consideró el obispo de la diócesis de Victoria Antonio González Sánchez.

Destacó que la Guardia Nacional aún no ha arrojado los resultados esperados por el país ni tampoco se perciben avances o mejoría en las entidades, muchas de las cuales siguen registrando una escalada de violencia que no para. “De la Guardia Nacional yo no percibo ningún apoyo ni nada; en algunos lugares he visto a algunas personas que traen el logotipo pero avances no. Lo digo con dolor pero con toda sinceridad: no la veo, por lo que el principal problema en todo el país es la inseguridad”.

González Sánchez aclaró que la violencia en México no es nada nuevo y cada gobierno que inicia siempre se propone pacificar al país, pero lo cierto es que pasan los años y ya hasta terminó una década y el problema continúa, por lo que reiteró que el principal trabajo que tienen las autoridades de los tres niveles de gobierno es devolver la paz y la seguridad a todos los ciudadanos.

“Ya tenemos más de diez años con lo mismo, por más que nuestros gobernantes en sus distintos niveles afirman que la inseguridad ha disminuido basta ver todas las mañanas las publicaciones y los noticieros para saber que tristemente no es así”.

Ante un escenario como éste, el dirigente católico dijo que se requiere la unión entre todos los mexicanos, entre católicos y no católicos, y entre todas las personas de buena voluntad para orar por la paz.

Indicó que, de hecho, en el contexto internacional el Papa Francisco ha pedido a todos los países orar por la fraternidad, la paz y la armonía entre toda la humanidad.

“El Papa Francisco ha convocado a todo el mundo a que enero sea mes de oración por la paz, la fraternidad y la armonía. Ha invitado a católicos y no católicos así como a personas de buena voluntad a que nos unamos a orar por la paz de toda la humanidad”.