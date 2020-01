El caprichoso elector

Marco A. Vázquez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Experto en procesos electorales, ni siquiera duda cuando se le pregunta lo que han analizado y encontrado en la forma de votar del ciudadano.

“Tres cosas motivan la presencia del ciudadano en las urnas, la primera, en un 50 por ciento, la gente va a votar por odio, rencor, coraje, por fregar a quien no sienta suyo; un 30 por ciento se motiva por la movilización de estructuras partidistas y; el otro 20 por ciento es la gente contenta, no necesariamente con un gobierno sino con un partido o candidato, por eso es que las elecciones las ganan los partidos en el poder cuando no son nutridas, eso significa que no hubo odio que diera la motivación o no se encontró quien encabezará los mismos y, por lo tanto, gana el que mejor puede movilizar votantes”.

En esa perspectiva, dice el experto, para el 2021 el PAN tiene que empezar a olvidarse de Victoria donde asegura que está el alcalde más odiado de todos los tiempos, que el ciudadano saldrá a votar por quien sea con tal de castigar a Xicoténcatl González Uresti, sin importa si intentará reelegirse o no.

El caso viene a colación porque al respecto le preguntaron al dirigente estatal del PAN, Luis René Cantú Galván, sobre la elección que viene y sobre el alcalde de Victoria, respecto a lo primero dijo que falta mucho tiempo, que será un año de acomodar piezas, de corregir, de mejorar y de servir al pueblo, en cuanto a Xicoténcatl, no sabemos si fue una manera elegante de tontejearlo o de plano no quieren ver la realidad de la capital del Estado y le dio públicamente todo su respaldo, se concreto a decir que en Victoria se trabaja y se hace lo posible.

Tiene razón, lo hizo sin concretar si eso ha sido bueno o malo pero las palabras fueron duras para los victorenses.

Van otras cosas, mire, en la capital de Tamaulipas hace unos meses, como cuatro, el alcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas, ofreció una conferencia a la prensa, el tema principal fue su informe anual de labores, entre los datos llamaron la atención puntos que no se observan en ningún otro municipio, tres escuelas construidas, un proyecto de modernizar y renovar todo el transporte público y que la gente está pagando el predial y el agua al doble de los niveles superiores del resto de los municipios del Estado.

Luego citó Enrique Rivas que en Nuevo Laredo se instalaría un World Trade Center lo que por sí solo habla de confianza del empresariado, luego dijo que son la frontera en la cual se realiza más del 40 por ciento de intercambio comercial entre México y Estado Unidos y apuntaba que son el único municipio en el cual las firmas calificadoras más importantes, Ficht Rating y Standara and Poors, en materia de desarrollo y economía les seguían mejorando las calificaciones como ayer, precisamente, se dio a conocer colocando a ese municipio como único en la frontera de todo México con estabilidad y buenas perspectivas.

Los datos y el primer tema se los doy a conocer porque hace unos días se exhibieron encuestas y en las mismas el alcalde de Nuevo Laredo presuntamente es superado por la alcaldesa de Reynosa, Maky Ortiz, en cuando a la aceptación de su pueblo, lo extraordinario es que la alcaldesa tiene números muy bajos respecto a lo que ocurre en Nuevo Laredo en obra pública con todo y que es uno de los municipios con más presupuesto, también fronterizo.

A que vamos, pues a que el PAN y su dirigente estatal tienen motivos para presumir, por lo menos con la protección de firmas reconocidas o encuestadoras serias, a otros alcaldes diferentes al de la capital y por ello no se entiende que lo respalden públicamente cuando es el peor que ha tenido Victoria y los dichos se pueden argumentar según datos de una encuestadora que lo señala como el peor a nivel nacional.

Es cierto, el ciudadano es caprichoso, hace unos días circuló un meme con la cara de Oscar Almaraz, ex alcalde de Victoria que traía la leyenda, “aguantan todavía a Xico o me regreso”, una realidad es que en números la anterior administración invirtió mucho más dinero en obra pública, sobre todo en pavimentaciones, no tenía basura en las calles y conservaba más o menos el orden, su problema fue el saqueo que hicieron de la Comapa, la falta de agua en las casas aunque comparado con lo que ahora sucede es nada, pues con todo y eso, lo echaron los ciudadanos o algo paso al respecto y perdió su reelección.

Sin embargo, lo caprichoso del ciudadano no quiere decir que sea tonto como para recibir una burla del dirigente estatal panista que afirma que en Victoria se trabaja y se hace lo posible, con esos datos lo probable es que la gente siga incrementando su rencor lo que significaría que saldría a las urnas el próximo año nomás con afán de fregarlos, porque además el ejemplo es la capital, pero si no se observan problemas donde son mayúsculos pues en el resto de Tamaulipas tampoco habrá un diagnostico serio ni trabajo que valga como para poder retener el poder que la gente les ha confiado y los resultados para ellos podrían ser un desastre, es verdad, quizá solo fue políticamente correcto lo que dijo líder azul pero no son tiempos para andar rascándole las costillas al tigre, quizá estén en tiempo de conseguir un buen asesor para que evite que sus declaraciones les traigan problemas futuros.

