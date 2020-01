Empiezan a abrir la puerta a privatización de la basura en Victoria y otros municipios

Por Lupita Álvarez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) considera justa la propuesta de los ayuntamientos de Victoria, Soto la Marina y de la zona conurbada del sur de Tamaulipas encaminada a privatizar el servicio de la basura.

El titular de la dependencia, Gilberto Estrella Hernández indicó que ninguno de los 43 municipios de Tamaulipas tiene recursos suficientes para prestar un buen servicio de recolección de residuos sólidos, por lo que la SEDUMA avala la propuesta de algunos de ellos en el sentido de privatizar el servicio.

“Hoy por hoy no hay municipio que pueda con la problemática de la basura porque no hay recursos suficientes para poder hacer la recolección, reciclaje y todo lo que se tiene que hacer para el proceso final. Lo que tenemos que hacer es buscar esquemas de coparticipación, ya sea de una empresa privada o algún otro interesado, pero sin quitarle la facultad al municipio… hay que buscar los esquemas para que esto sea saludable”, dijo el funcionario.

Precisó que entre los ayuntamientos que le han manifestado el interés de privatizar la basura son los de Victoria, Soto la Marina y los de la zona conurbada del sur del estado, por lo que la SEDUMA les está dando algunas opciones para hacer más eficiente el servicio.

“No tenemos un costo para la población, estamos cuidando los esquemas, pero insisto en que la facultad es de los municipios; nosotros nada más ponemos las opciones y caminamos y los ayudamos para que tomen la mejor decisión para el beneficio de la ciudadanía en general”, refirió.

Estrella Hernández dijo que en el caso específico de Ciudad Victoria se pudiera construir un relleno sanitario regional, que serviría no solo a la capital del estado sino para once municipios más.

“Aquí en Ciudad Victoria se puede hacer un relleno sanitario regional que abarque prácticamente once municipios, y en éstos pudieran generarse centros de transferencia para poder hacer paquetes de basura y trasladarlos más fácilmente, sin ocasionar algún daño o un costo mayor para el tratamiento de la basura”, detalló el funcionario.