Incapacidad

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La lucha por los espacios en las escuelas primarias y secundarias de Tamaulipas comenzó, padres de familia tienen haciendo fila 12 días en espera de que les abran una ventanilla donde les recogerán papelería y, probablemente, se apiadaran de ellos y les inscribirán a sus hijos en el turno matutino que es lo que mayormente se demanda.

La realidad es que no hay escuelas mejores ni peores, maestros excelentes y decentes existen en todas partes como también es una verdad que en cualquier institución hay personal recomendado, aviadores, personajes que no saben enseñar e incluso ponen en riesgo la integridad emocional o física de sus alumnos, una denuncia en una primaria de Ciudad Victoria es el ejemplo de lo que le hablo, presunto abuso sexual por parte de un profesor a decenas de alumnas es la queja de padres de familia.

Otra certeza más es que la calidad educativa es deficiente en casi todos lados, un profesor atendiendo cincuenta y a veces más alumnos es parte del problema, la otra parte la crean los padres de familia, los alumnos y el entorno de las escuelas.

La situación es tan deprimente que muchos padres llevan a sus hijos a algunas instituciones lejanas a sus casas y no por su calidad sino para librarlos de lo peligroso que resulta tenerlos en ciertas primarias o secundarias donde la vagancia, delincuencia y problemas sociales es lo único que se observa.

Lo triste es que son muchos años con lo mismo, los nuevos lineamientos de las autoridades educativas que obligan presuntamente a tener a los hijos en escuelas cercanas al trabajo o la casa no están dando resultados por la simple y sencilla razón de que a nadie se le puede obligar poner en riesgo a los niños.

Qué se puede hacer, de entrada capacitar mejor a todos los maestros, que la gran mayoría lo están, para que los padres de familia no observen diferencias entre una escuela y otra, después ejercer más control en el número de alumnos y luego de ello que los municipios apoyados por el Estado observen con atención el entorno de las escuelas y trabajen para mejorarlos, con eso se podría decir que las cosas empezarían a cambiar pero no es algo que se logre de un ciclo escolar a otro.

Por lo pronto algo se tiene que hacer con los padres de familia que tienen muchos días formados en algunas escuelas, vaya, no es necesario torturarlos manteniéndolos, a veces de pie y a veces sentados, a la intemperie, bajo el sol, la lluvia o el frío más los riegos de su seguridad que implica lo mismo, hay que atenderlos, hay que mostrar humanidad y no la incapacidad e indolencia que se ha tenido con ellos hasta ahora.

Tenemos un problema que se puede resolver provocando que suba la calidad de la educación y atención en todas las escuelas, quizá sea a largo plazo pero ya no es tiempo de exhibir incapacidad ni ser como los del pasado que nada hicieron y han provocaron que este mismo fenómeno lo hayamos visto desde hace más de 20 años.

Se reconocen esfuerzos de las actuales autoridades, más de los maestros que tienen vocación, que han entendido que tienen en sus manos el futuro de muchas personas, que se profesionalizan cada vez más, eso es una realidad pero la otra es que los números nos dicen que todo ha sido insuficiente hasta hoy y más porque el gobierno federal lejos de transitar por el mismo camino que se llevaba ha decidido cancelar programas para ahorrarse unos pesos y mucho dinero en mejoras salariales.

Hay que insistir en el tema y hacerlo todos, a nosotros, los de a pie, los del pueblo, nos debe quedar claro que el único camino a la seguridad y la paz permanente es el sistema educativo, ahí se puede comenzar a formar seres humanos de bien y con compromiso con sus familias y el país.

Es de esa incapacidad de la que le hablo también, de que el gobierno federal lejos de ver ahí la solución a nuestros problemas mejor se dedica a decirnos que hay corrupción y lo mejor será quitarle recursos al tema educativo para que no se roben otros el dinero, para que no les toquen lo que creen es suyo.

