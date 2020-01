La crítica empresarial

Jorge Bladimir Joch González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El líder de la COPARMEX Gustavo de Hoyos mantiene su actitud crítica por las acciones del gobierno federal, dice que las prioridades para los mexicanos siguen siendo el crecimiento económico, la seguridad y la reconciliación social, y que deben ser las premisas que marquen la atención del gobierno porque eso hará que el país esté en condiciones de crecer.

Habrá que ver si hay cambio en el rumbo de las decisiones gubernamentales, que según los empresarios ha sido la causa de que no se logre avanzar en los problemas torales del país.

La elección de 4 consejeros del INE por parte de la Cámara de Diputados debe ser un problema de Estado y no de partidos políticos, y esa fue la recomendación que les hizo a los legisladores federales de MORENA la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, porque el tema es esencial para nuestra democracia y ojala le hagan caso.

Hablando del INE el director del Registro Federal de Electores, René Miranda, celebro que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no insistiera que el Instituto entregara a la SEGOB los datos biométricos de los ciudadanos que están bajo su custodia, porque de acuerdo con la ley no es posible.

Mauricio Farah, secretario general de servicios administrativos del Senado de la República, defendió con calor el cambio de alfombras, pisos y ductos de aire acondicionado que por valor de 254 millones de pesos se hicieron en el recinto, lo cual motivo muchas críticas por la austeridad que se vive en otras áreas gubernamentales.

No para la promoción del alcalde de Tampico Jesús Nader, que ya anda en una encuesta nacional sobre los mejores presidentes municipales, y eso tiene que ver con los acontecimientos políticos del año entrante y del 2022.

