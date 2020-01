La UAT no requiere ‘Operativo mochila’ porque pasaron los tiempos malos: Rector

Por Lupita Álvarez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), José Andrés Suárez Fernández consideró innecesario aplicar el “Operativo mochila’ a la población estudiantil, con el argumento de que desde hace varios años en las unidades académicas no hay problemas de consumo de alcohol o de otras sustancias ilícitas.

“No tengo ningún caso reciente de que haya habido casos de ingesta de bebidas alcohólicas o de otras sustancias”, aseguró el rector.

Consideró que el reducido tamaño de los campus universitarios les permite manejar la situación, además de que la UAT cuenta con protocolos de seguridad internos por medio de los cuales pueden ver quiénes y cómo entran esos espacios de estudio.

“Nuestros campus universitarios de Victoria y Tampico no son tan grandes como los de la UNAM, por lo que dentro de lo que cabe son muy manejables en ese sentido”, expuso.

Suárez Fernández reiteró que no es necesario aplicar la revisión de mochilas, porque además de que muchos alumnos ya no las utilizan la UAT cuenta con su propia seguridad interna.

“Si tú vas al centro universitario nadie te dice que no puedes entrar y solo te están checando que no hagas cosas malas, que te estaciones correctamente, que no invadas estacionamientos para inválidos, que no vayas a exceso de velocidad y no ingieras bebidas alcohólicas; todo ese tipo de actividades, pero no es un tipo de seguridad con guardias armados, nada de eso, es conciencia con los jóvenes”, detalló.

Refirió que los universitarios son personas adultas, formados por sus padres a base de valores y dedicados a sus estudios, en tanto que los maestros también están dedicados a sus tareas y él mismo como rector a administrar la UAT.

“Es la conciencia que todos tenemos aquí, de no violar la ley, de que si eres estudiante dedícate a lo tuyo, si eres profesor dedícate a lo tuyo, si administras la Universidad dedícate a lo tuyo. Yo también creo mucho en la formación, y los jóvenes que llegan con nosotros traen su formación desde su casa”, concluyó el rector de la UAT.