Les tocan el balón

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Recién le tocaron el balón y la jefa de la bancada de MORENA en el Congreso o al menos la que lidera a la mayoría de los 10 legisladores de éste partido, EDNA RIVERA LÓPEZ, no se descartó para el relevo gubernamental en el 2022.

Y para no variar, recurrió a la “retórica” que se acostumbra usar cuando alguien quiere que se le siga “engorando el caldo”.

Aquello de que si su instituto lo requiere se encuentra puesta, con el añadido de que ya es tiempo de que una mujer dirija los destinos de Tamaulipas.

Esto sale a tema porque le preguntaron a la diputada algo que vino a mover, el titular de Radio Televisión Cinematografía (RTC), RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, en su reciente estancia en Reynosa.

Habló de que en MORENA había varias mujeres que podían ser aspirantes al ejecutivo estatal y mencionó a EDNA, NORA DE LOS REYES, CARMEN LILIA CANTUROSAS y varias más.

No es que el funcionario federal ande tratando de apadrinar a alguien sino más bien anima el tema y, al fin de cuentas, ser parte de ese grupo selecto de morenistas que se mueven para salir en la fotografía.

Por lo pronto la diputada RIVERA se dijo puesta para lo que venga y, por tanto, será referente cuando se aborde el asunto y se aluda a MORENA.

A propósito de diputados y de alguien que tiene presente y futuro en la política, les compartimos que, previo a la sesión de este miércoles, el presidente de la Junta de Coordinación Política, GERARDO PEÑA FLORES, estableció que entre sus directrices se encuentra que el Congreso sea un ente abierto a la sociedad.

Lo anterior lo remarcó en una rueda de prensa en la que mostró su voluntad para apoyar la realización del “Tercer Parlamento de la Juventud Tamaulipeca”.

Al evento acudieron quienes promueven éste tipo de actividades, entiéndase el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ y el director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, ARMANDO VILLANUEVA MENDOZA.

Correspondió a JUAN GUSTAVO PUGA exponer los avances que se han tenido en anteriores parlamento juveniles, los procedimientos a seguir para quienes deseen participar y algunos datos que vienen contenidos en la convocatoria que ya se encuentra abierta.

Lo interesante también, que por cierto fue material de pregunta por los reporteros, es la precedencia y sobre todo el seguimiento que se les da a las propuestas que surgen de los jóvenes que llegan a conformar el Parlamento.

En pocas palabras, que tanto se considera, por parte los legisladores, el esfuerzo que hacen los que animan iniciativas dese el ámbito de los ciudadanos.

Lo que escuchamos de parte de PEÑA FLORES es que se habrá de tener especial atención a las propuestas y que se considerará aquellas que se apeguen a los procedimientos y sean viables.

En cuanto a lo que se hizo en tiempos pasados, el diputado sostuvo que se verá que se encuentra en el “tubo” para darles el seguimiento que amerite.

Sin duda que eso es importante porque no debe minimizare un esfuerzo colectivo que nace de los jóvenes y, por tanto, parten de su realidad.

En su momento, el Rector de la UAT agradeció al Congreso su disposición para atender y arropar éste tipo de iniciativas que se incubaron y desarrollan en la casa de estudios.

Cabe señalar que uno de espacios principales en donde se nutre el Parlamento es de la Facultad de Derecho, en donde se cuenta con el respaldo del director del plantel.

Cambiamos de escenario para compartirles que acaban de suspender seis meses al titular del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Civil, Magistrado JOSÉ MIGUEL TRUJILLO.

El jurisconsulto se encuentra sujeto a investigación por una serie de presuntas irregularidades en cuanto al desempeño de su función.

Lo medida fue tomada por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y, de acuerdo a información que circuló es con la finalidad de indagar si las imputaciones que se le hacen son verdad.

AL CIERRE

Trascendió que en dos o tres semanas se definirá la suerte del ex gobernador de Tamaulipas, EUGENIO HERNÁNDEZ, mismo que se encuentra recluido y enfrenta un proceso al ser acusado de varios delitos, aunado una demanda de extradición por parte de las autoridades norteamericanas.

Es precisamente esto último lo que se definirá y, al parecer, hay probabilidades de que la libre.

De modo que no tardará en volver a ser noticia éste caso, que tiene dimensión nacional e internacional.

+.-Damos un giro para comentarle que en la Secretaría de Salud en Tamaulipas, sus altos jerarcas esperan una auditoria federal en unos días más.

En oficinas centrales de la dependencia se comenta que no salen de una cuando ya se encuentra en puerta otra a determinados programas.

Lo anterior implica que empleados y determinados jefes estén con frecuencia en medio de las presiones.

+.-Que en el Congreso Tamaulipeco analizan realizar una reforma a la Ley Estatal de Educación para hacer obligatoria la llamada “Operación Mochila”.

Sin duda que habrá polémica. Al tiempo se verá.