Multa el INE con $12 millones a partidos políticos de Tamaulipas

Por Lupita Álvarez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A 12 millones de pesos ascienden las multas que el Instituto Nacional Electora (INE) aplicó a los partidos políticos de Tamaulipas por haber incurrido en irregularidades durante el pasado proceso electoral.

La presidenta del INE, Olga Patricia Castro Ramírez dijo que los dos partidos más importantes de la entidad, los que reciben más financiamiento, fueron sancionados con más de dos millones de pesos, las multas más elevadas.

“Las dos fuerzas políticas que reciben más financiamiento fueron las más multadas. En algunos casos los procedimientos están firmes y en otros impugnadas para que los tribunales determinen si el INE hizo lo correcto”, dijo.

Comentó que hasta ahora, de los 12 millones de pesos por concepto de multas aplicadas por el INE la Sala Superior del TEPJF disminuyó no más de 300 mil pesos, lo que significa que se han validado los criterios del INE para la aplicación de las sanciones.

La presidenta del INE añadió que entre los motivos por los cuales se multó a algunas partidos es porque no destinaron o no aplicaron los recursos destinados a determinadas carteras, y puso de ejemplo el caso del financiamiento destinado para promover la participación de la mujer en la política, lo que algunos partidos no acataron.

“Cuando se trata de recursos, el partido político designa un representante financiero ante el Instituto y con él es con quien se tratan todos los asuntos financieros; a mí me parece que habremos de modificar esas formas para para capacitarlos en la forma como se deben ejercer esos recursos”, concluyó Castro Ramírez.