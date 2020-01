Nico Castillo tiene cuarto de rehabilitación en casa, pero mala suerte: Piojo Herrera

Por Agencia.-

A pesar de las críticas que ha recibido Nicolás Castillo en su paso por el América por las múltiples lesiones que ha tenido en su primer año en el club, Miguel Herrera salió en su defensa y habló del profesionalismo que tiene el andino. El Piojo comentó que Castillo cuenta con todo un equipo detrás de él, así como un cuarto de rehabilitación en su casa, pero a pesar de todo eso la suerte no lo ha acompañado.

«Es un chavo con mala suerte, porque trabaja, descansa y tiene su cuarto de descanso en casa y tiene caminadora antigravedad y alberca, lugar para terapia y es impresionante todo lo que tiene”, dijo en entrevista con ESPN.

«Nico tiene un cuarto de rehabilitación en casa, nutriólogo, preparador físico personal y está en contacto con el club. Me sorprende y me ha sorprendido lo profesional. La fractura es de tres a cuatro meses y regresa en dos y medio”. Herrera Aguirre aseveró que el contrato de Castillo es a largo plazo, por lo que espera que una vez que se recupere de la operación en el muslo derecho pueda revertir todo lo que ha vivido. «El primer año no le ha podido rendir cuentas a la institución y esperemos que tenga las cuotas que se esperan de él. Tiene contrato a largo plazo, un futuro por delante y tiene mentalidad para mostrarse en América”. ¿Cómo fue su lesión? La lesión del chileno se produjo durante la semana previa al juego contra Tijuana y el cuerpo técnico le dio permiso de distraerse el fin de semana y así poderse recuperar al menos en lo mental. «Nosotros estábamos en Tijuana y me habla uno de los preparadores, Pecanha y es kinesiólogo de la selección también, y me comenta que está hecho bolas mentalmente por el tema de la operación y le dijimos que lo más seguro es que sea operación y le dijimos que se fuera el fin de semana donde quiera y el martes lo veíamos para que se opere”, apuntó. «Hoy hablamos todo el día con Santiago Baños (presidente del club) y decidimos que mañana es la cirugía y despejarse un poco, porque vino su hijo de Chile y el chavo no sabe qué hacer, pero si hay un profesional en el equipo es Nico Castillo”.