Padres de Tamaulipas y SET usan el ‘teléfono descompuesto’ con ‘Operación mochila’

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) no giró ninguna circular oficial a los maestros frente a grupo ni a las mesas directivas de cada escuela en relación con la implementación del “Operativo mochila”, informó el presidente de la Asociación Estatal de Maestros y Padres de Familia, Miguel Ángel Tovar Tapia.

Agregó que a través de los medios de comunicación tuvieron conocimiento de que este miércoles se pondría en marcha oficialmente la revisión aleatoria de las mochilas de los alumnos, sin embargo aclaró que en todo caso se trata de una decisión unilateral porque en la práctica no se ha consultado a los padres de familia.

Consideró que este tipo de iniciativas, encaminadas a preservar la seguridad al interior de los planteles, tendría que ser en forma planeada y organizada , con el fin de que los padres de los alumnos reciban una especie de capacitación sobre el tema, lo que hasta ahora no ha ocurrido.

“No tenemos conocimiento de que se haya hecho alguna invitación, ya sea para recibir personal de Seguridad Pública o de Derechos Humanos para que se trabaje coordinadamente con ellos se trabaje con ellos en las escuelas de Tamaulipas”, indicó Tovar Tapia.

Hizo énfasis en que como representante de los padres de familia y como maestro en activo desconoce que a partir de este miércoles las mochilas de los alumnos empezaron a ser revisadas, ni cómo se llevaría a cabo dicho operativo porque, insistió, ni siquiera se ha consultado a los papás de los niños.

“Como asociación y como maestros frente a grupo en activo desconocemos que se haya girado alguna indicación, y no tenemos conocimiento de que se haya llevado a cabo algún tipo de capacitación o de qué forma se va a organizar esto con los padres o maestros frene a grupo”, concluyó Tovar Tapia.