Pide Felipe Garza tiempo pasa saber cuáles serán sus tareas como delegado de Segob

Por Lupita Álvarez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con el argumento de haber asumido el cargo un año después de que iniciara el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el representante de la Secretaría de Gobernación en Tamaulipas, Felipe Garza Narváez, admitió desconocer cuáles son sus funciones.

En relación con el problema de la migración que se vive en los municipios de la frontera de la entidad, un tema que abordaban los anteriores delegados de la SEGOB, Garza Narváez dijo que aún no sabe si le corresponde a él hablar sobre ese fenómeno.

“Es un tema que todavía no puedo abordar, voy a ver si me corresponde a mí dar las estadísticas; estoy en el proceso, aún no he estado en la Ciudad de México, donde vamos a recibir las instrucciones precisas”, comentó.

“Son los temas que vamos a ver, exactamente en qué está la demanda y qué se puede hacer, a cuál de las dependencias federales le correspondería y buscar cómo podemos caminar y transitar en esta problemática de una manera armónica, esa es la tarea”.

En cuanto a si la Guardia Nacional será reforzada con más elementos en Tamaulipas, Garza Narváez señaló que es un tema que no le corresponde “tan directamente”.

“El tema de seguridad no me corresponde a mí tan directamente, como al propio encargado, pero estoy por reunirme con el responsable de la Guardia Nacional para saber exactamente cómo se van a estructurar, ahora sí que no tengo el dato”, expuso en tono de broma.