Podrían seguir su carrera

Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Algunos alcaldes no tendrán posibilidad de reelegirse porque sólo puede hacerlo en una ocasión de manera consecutiva.

De modo que aunque así lo quieran sus representados la ley se los impide pero no el que sean aspirantes a otro cargo de elección popular.

Ahí esta el caso del munícipe de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUELLAR, alguien que lleva varias elecciones sin perder. Las de él y las que le ha tocado apoyar.

Luego entonces, bien puede ser lanzado para la diputación federal en el 2021 y de ahí a lo que pueda venir.

De modo que al neolaredense se le abre la cancha y lo más probable es que pueda ser considerado por la jefatura política para futuras encomiendas.

El añadido es que RIVAS CUELLAR sobresale entre el conjunto de alcaldes tamaulipecos y fuera del estado, según se ha visto en distinciones recibidas en el ámbito nacional y que figura entre los presidentes municipales de mayor aceptación entre los ciudadanos de su localidad.

Pero hoy por hoy, tendrá que continuar con lo del compromiso con sus representados que le permitieron estar al frente de la comuna a través del voto.

Aun le faltan para concluir su encomienda aunque el año electoral para el 2021 empieza en el mes de septiembre, lo que marcará la pauta.

Otro que tampoco será considerado para seguir al frente de la presidencia, en tanto que también estrenó la reelección, es JESÚS NADER NASRALLAH, de Tampico.

A él, de igual manera, tampoco puede dejársele fuera de la competencia para una diputación federal.

Se ignora si el alcalde de la ciudad y puerto tiene planes para el 2022 pero eso únicamente lo determinarán las circunstancias.

Lo que si se observa es que NADER empieza a “aflojarse” un poco más y le dio por figurar, con mayor reiteración, incluso en medios de alcance regional y nacional.

La que igual le tocará buscar posibilidades fuera de la alcaldía para el 2021 es la alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTÍZ DOMÍNGUEZ, con el añadido de que ella no es bien vista por el grupo en el mando en la entidad y que si se decidió porque se reeligiera fue debido a una negociación que se dio a nivel central.

Desde luego que sería un error pensar que MAKI no trae “nada en el morral”, en tanto que conoce bien el terreno que pisa.

Y lo que ya se ha dicho, en cualquier cantidad de comentarios es que la fémina representa un filón, políticamente hablando, para algún partido que quiera abrazar la causa de la presidenta.

No puede negarse que la señora tiene sus seguidores y ha sabido sortear no pocas dificultades.

Sin lugar a dudas a ORTIZ DOMÍNGUEZ le vendría bien saltar de la alcaldía hacia la cámara baja. Y es de esperar que las presiones vayan en ascenso en torno a lo que haga o deje de hacer.

Con relación a el alcalde de Victoria, XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, si está en posibilidad de trabajar por la reelección y debe traer un proyecto en ese sentido.

Aunque el punto es si, desde donde se manda la línea, se da el visto bueno para que se prepare a fin de ir, de nuevo, a la “lucha” electoral.

Es factible que los cercanos al presidente vean esa posibilidad pero habrá que medir el respaldo ciudadano que puede traer.

Aunado a que hay varios prospectos que se les menciona, en calidad de aspirantes a la alcaldía, una vez que sea el momento.

Para empezar ahí están diputados locales de los distritos con cabecera en Victoria, PILAR GÓMEZ LEAL y ARTURO SOTO ALEMÁN.

De hecho uno de los dos empezó a tener contacto con sus operadores de la campaña anterior a efecto no perder el contacto y seguir puenteando hacia los ciudadanos.

Cabe señalar que los mencionados no son los únicos que pudieran tener la vista puesta en el edificio del 17 Hidalgo, en tanto que hay más personajes que llevan años tratando de ser considerados para competir y estar al frente del municipio.

Por ejemplo, MIGUEL MANSUR PEDRAZA, un empresario que viene desde la contienda en que se dio la alternancia en el gobierno de la entidad.

Se trata de alguien que ha cumplido las encomiendas que se les han dado en la actual administración estatal y no es un secreto que, en tiempos idos, cuando MANSUR militaba en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se quedó cerca de la candidatura.

El caso es que el tiempo corre de prisa y los que andan en los asuntos del poder se preparan para figurar en lo que más temprano que tarde llegará.

AL CIERRE

Piden desde la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (ONAPPAFA) en Tamaulipas, a la federación, que mientras se nacionalizan los vehículos de procedencia extranjera se debe hacer una reforma al Código Fiscal para permitir que las unidades circulen en las 32 entidades del país.

Lo cierto que algo debe hacerse debido a que es un tema que no debe ignorarse por los cientos de miles de vehículos.