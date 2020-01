Policías de CDMX agreden a portero de Pumas y a su esposa embarazada

Por Agencias

Ciudad de México.- El arquero de Pumas, Alfredo Saldívar, fue agredido este jueves junto con su esposa, Mariana Clemente, por elementos de la SSPC-CDMX, tras ser presuntamente detenido sin razón por los uniformados sobre avenida Revolución en la alcaldía Benito Juárez.

En un video difundo en Twitter, se observa a una mujer policía tratando de sacar a la pareja del futbolista del vehículo, quien comienza a gritar «estoy embarazada». Tras una serie de jaloneos, un policía varón ingresa al automóvil y trata de someter al portero del equipo universitario tomándolo del cuello, quien, al igual que su cónyuge, grita a los oficiales que está embarazada y que trae a un menor en el vehículo.

Mariana Clemente explicó en una publicación de esta red social que «una patrulla de la CDMX nos paró sin motivo alguno. Vengo con mi hijo, mi esposo y estoy embarazada. Una mujer quería revisar mi bolsa al decirle que no, se me subió encima y me golpeó».

En un mensaje posterior, la joven posteó una fotografía donde se observan diversos rasguños en el rostro. El mensaje lo acompañó con una publicación en la que asegura que «estoy embarazada de 16 y medio, es increíble que hagan esto a una familia que no está haciendo absolutamente nada». (La Jornada).