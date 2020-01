Sacerdote de Victoria alerta sobre noticias falsas promovidas por redes sociales

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En el contexto de la celebración del día del periodista, el padre José Dolores Muñoz Trujillo alertó sobre la falsedad de muchas notas que se publican en redes sociales, que se vuelven virales y que la gente consulta como fuente de información de primera mano.

“Ahora hay notas a las que les dan vuelo y se vuelven virales en redes sociales, pero al final resulta que no era cierto, pero hay gente que las toma como si fueran reales y de primera mano”.

Comentó que es una labor que ha ido evolucionando, porque ahora las noticias llegan más rápidamente. Ante ello, convocó a quienes se dedican a este oficio a ejercer un periodismo de investigación, responsable y que no falte a la verdad.

“Investigar aquello que se va a publicar o anunciar para no caer en problemas publicando algo que no es cierto y que no se tiene certeza; no faltar a la verdad”.

El sacerdote católico hizo suyas las palabras del Papa Francisco, quien aconsejó a los verdaderos periodistas no dar más espacios o crédito “al que grita más” sino al que dice la verdad.

“Muchos gritan pero no dicen la verdad y hay que tener cuidado con esto, no porque alguien grite más se le va a dar más importancia o más crédito”.

En otra parte de su mensaje, el padre “Lolo” convocó a quienes ejercen el periodismo a instruirse y prepararse más porque los avances tecnológicos obligan a los periodistas a conocer y aprender cosas nuevas.

“Como profesionistas saben mucho, pero tienen que seguir aprendiendo y preparándose, más ahora con los avances tecnológicos que traen cosas nuevas”.

También pidió transmitir información útil, que sirva de ayuda o inspiración a los seres humanos