A barrer calles

Marco A. Vázquez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Se aprobó en comisiones del Congreso del Estado de Tamaulipas una ley que permitirá pagar sanciones con servicio comunitario a todos aquellos infractores de tránsito y en materia de seguridad pública, es decir, quien no tenga dinero para evitar ser arrestado o para cubrir sus deudas podrá barrer calles, limpiarlas, arreglarlas, eso entre muchas actividades más.

Por supuesto que el servicio comunitario es de mayor beneficio que el pagar multas con dinero por una simple y sencilla razón, el beneficio o la reparación del daño sería inmediato y visible para la sociedad a la que han afectado no como ahora que se cubren multas, los que pueden, y nunca más se sabe el paradero del dinero ya que los municipios los aplican a discreción, bajo sus reglas y muchas de las veces para beneficio de funcionarios.

Mire usted, hace unos días en Ciudad Victoria el regidor de extracción priista, José Benítez, declaró a los medios de comunicación que este año no habrá programa de bacheo porque el ayuntamiento en su presupuesto de egresos prefirió etiquetar los recursos, 32 millones de pesos, para rentar maquinaria que no se sabe para que será utilizada ni a quien se le pagará ese recurso.

Es decir, este 2020 no piense usted que las condiciones de las calles, ya de por si deplorables, van a cambiar, mejor vaya ahorrando para comprarse sus refacciones y pagar la reparación de sus carros porque seguirán igual o peor por los daños adicionales que les causen las fugas de agua y el deterioro por el tiempo y su uso.

Ignoramos si es falta de dinero o exceso de compromisos personales lo que obligan al ayuntamiento de Victoria el gastar en renta de maquinaria en lugar de pagar bacheo pero si es lo primero, es decir, que no haya recursos, pues entonces el trabajo comunitario que hagan los infractores podría ser muy benéfico para la ciudad ya que ahorrarían dinero a la autoridad y esta tendría para las necesidades básicas.

Otra realidad es que en casi todos los municipios de Tamaulipas pasa lo mismo, hay poco dinero en obra, poco dinero para tapar baches que ponen en riesgo el patrimonio de los tamaulipecos y su seguridad.

Otra cosa más, el trabajo comunitario inhibiría la comisión de los delitos y la violación de los reglamentos de tránsito ya que todos tenemos algo de pena, mejor nos portaríamos bien en lugar de tener que exhibirnos limpiando calles.

Y si, también bajaría la corrupción ya que los agentes de tránsito y policías harían su trabajo en forma correcta porque no tendrían beneficio económico con multar, con que otros trabajen para beneficio del pueblo.

Vaya pues, se avanza y que bueno porque ya no es posible tanta impunidad, ahora los que no tengan dinero se irán a barrer calles será la novedad, a limpiar, a trabajar en espacios públicos y qué bueno, digo, por lo menos quien dañe a la sociedad cometiendo infracciones le regresará algo útil y visible no como ahora que nadie sabe qué fin tienen esas multas, es más, ni siquiera se sabe si las pagan o cómo.

En otras cosas… Con el propósito de acercar a las personas en condiciones de vulnerabilidad y con problemas auditivos, el DIF Tamaulipas que preside Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, a través del departamento de atención médica, visitó en el mes de enero 13 municipios de la entidad con el propósito de ofrecerles valoración y estudios de audiometría. Con estas campañas de valoración se logró la atención de casi 700 pacientes de los municipios de Abasolo, Aldama, Altamira, Casas, González, Madero, Mante, Río Bravo, Soto la Marina, Tula, Valle Hermoso, Victoria y Xicoténcatl.

Además, en Ciudad Victoria, se llevó a cabo el lavado de oídos a pacientes que recibirán su aparato auditivo en la campaña de entregas de estos apoyos funcionales que se realiza en coordinación con el Club Rotario Victoria de Escandón y la fundación Starkey, con la que se pretende entregar más de mil auxiliares auditivos.

Estas acciones son parte de las campañas permanente que ofrece el DIF Estatal para las familias tamaulipecas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, entre las que destacan: Prótesis mamarias, cirugías reconstructivas de seno, de estrabismo, de cataratas, aparatos auditivos, implantes cocleares, estudios médicos, entre otros.

Para mayores informes sobre estas campañas, pueden comunicarse al teléfono (834) 318-14-00 ext. 4862 al departamento de Procuración de Fondos o en la página web de este organismo www.diftam.gob.mx.

COMEDOR A ESTUDIANTES DE LA UAT

La Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) reanudó las actividades del comedor estudiantil en el Centro Universitario de Victoria, con un modelo integral que ofrece a los jóvenes del plantel una alimentación nutritiva y saludable, a bajo costo y acorde a sus condiciones económicas.

La responsable del Departamento de Servicios Estudiantiles de la UATSCDH, Nora Patricia López Arzola, explicó que el proyecto del comedor estudiantil arrancó en el 2018, y para este semestre se están reanudando sus actividades.

“Está enfocado en ofrecer a todos los estudiantes que lo requieran, una alimentación balanceada, pero además a aquellos jóvenes que por alguna necesidad requieran algún alimento y que esto impacte en su desarrollo académico, y por ende, en su formación profesional”, indicó.

Comentó que el programa funciona como beca alimentaria, identificando a los estudiantes foráneos, de escasos recursos o que tengan alguna necesidad alimenticia especial, y luego de un estudio socioeconómico, toman la decisión de si son aptos para ser beneficiarios o no e igual se incluye a estudiantes que realizan servicio social o practicas y no pueden regresar a sus casas.

