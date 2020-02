A echar culpas

Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Es evidente que lo del abastecimiento del agua, en ciudades tamaulipecas sigue siendo un verdadero problema para las autoridades municipales, estatales y de la federación.

De modo que deberían de alinear los esfuerzos y buscar una salida a éste tipo de reclamos que son altamente sensibles.

Por ejemplo, en el caso de Victoria persiste la falta del líquido en colonias y, dados los calores que se están presentado, aún cuando estamos en pleno invierno, no tardará en aumentar la falta de abastecimiento.

El clamor es la constante en colonias, con cargo y costo a familias que ven que llega el agua a cuenta gotas y a veces ni eso.

Hay 37 asentamientos populares a los que se les tiene que dar el servicio del agua a través de pipas.

Y lo que sigue y está en su punto álgido es que el alcalde capitalino, XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, más que ideas y proyectos futuristas, tenga que dar respuesta a una de las exigencias más sentidas de sus representados.

Porque los victorenses no aguantan más y el malestar en los hogares igual pasa a centros educativos en los que las pipas que surten de agua no se dan abasto.

El caso es que el munícipe se comprometió, durante su primer informe de labores, a superar el rezago en mención, al que no le dieron salidas las administraciones anteriores.

Hasta hizo una crítica fuerte a sus antecesores debido a que se quedaron en compromisos y declaraciones y no hicieron mucho.

De lo que se habla es que lo de la sectorización, el cambio de tuberías y la sustitución y mantenimiento de bombas obsoletas agrava el mal que padecen los capitalinos.

El punto es que afloran las culpas y el munícipe se vio envuelto en ese resbaladizo proceder al señalar que las obras de sectorización llevadas a cabo por el gobierno estatal trae consigo que baje la presión del agua y que se tenga problemas en tres de cada 10 colonias.

Se asegura que se trabaja para dar satisfacer la demanda y habrá que ver si eso es efectivo o únicamente se trata de una manera de salir al paso a la presión que ejercen los ciudadanos, con justificada razón.

Lo que se menciona es que, por lo pronto, el alcalde fue llamado a cuentas por representantes de la jefatura política, seguramente para hablar de lo que sucede la manera de darle salida.

Cabe decir que el tema de la falta del agua no es privativo de la ciudad capital pero acá se volvió algo recurrente y, desde antes y en la actualidad, los presidentes municipales han sido incapaces de concretar una solución de fondo.

En efecto, es problema de dinero pero también de capacidad de gestión.

Mientras esto sucede se sigue violando un derecho elemental de los ciudadanos, en éste caso la prestación de un servicio básico.

A propósito, los reclamos deberían de ser escuchados por los representantes del o los cabildos, pero pocos son los integrantes que salen a gastar la suela.

Desde luego que hay sus excepciones y ahí se incluyen aquellos que ya traen la mira puesta en el 2021.

Es lo que hace el segundo síndico del Ayuntamiento victorense, LUIS TORRE, al darse “baños de pueblo” en las colonias para escuchar a sus habitantes, al tiempo que llama a la unidad a su gremio, que son los empresarios, a fin de darle su empuje a la economía.

Se vale que se desmarque de actividades anticipadas de proselitismo pero es mucha lindura que, de repente, el síndico ande pisando tierra.

El tiempo dirá si son especulaciones los señalamientos que se le hacen o es la pura verdad, en el sentido de que se anda moviendo para aparecer en la foto.

AL CIERRE

Desde Reynosa, el gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, aseguró que se hacen las indagaciones para determinar si hubo errores o excesos en la muerte de un joven ingeniero a manos de policías estatales.

Que están llevando a cabo las investigaciones por la Fiscalía General de Justicia y esto se efectúa sin distinción, aseguró el mandatario a reporteros.

Hay indignación por parte de diversos sectores sociales, no solo de Río Bravo, donde sucedió el lamentable suceso, sino de la entidad, lo que se ha expresado a través de redes sociales.

Por eso es importante que el Jefe del Ejecutivo de garantías de que no habrá impunidad y se aplicará la ley.

+.-La toma de protesta del delegado del PAN en Reynosa, RICARDO MORENO, fue una especie de mitin de precampaña.

En el evento lo que sobraron fueron banderas albicelestes, pancartas, globos, aplausos y euforia.

Sin duda que el personaje señalado no desentona con lo que hace el dirigente estatal del éste partido, LUIS CANTÚ GALVÁN, el cual, desde su ungimiento, aseguró que tienen prisa por mover las bases de su instituto para la contienda siguiente.

También el activismo se nota en el PRI, en donde su guía estatal, EDGAR MELHEM SALINAS, no para de hacer giras y trae pluma nueva para firmar cantidades industriales de nombramientos.