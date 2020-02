‘A ver quién es quién’: AMLO a gobernadores del PAN que rechazaron el INSABI

Por Agencias

Tierra Blanca, Guanajuato.- Al responder a la postura del gobierno local de no suscribir el acuerdo para incorporarse al Insabi, el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso: “no hay ningún problema si no hubo adhesión del gobierno de Guanajuato al sistema de salud; es hasta mejor así, que haya algunos estados que no hayan aceptado, es bueno, porque como en la democracia esto significa competencia, y vamos a ver quién es quién”.

En medio de un torbellino de repudio y respaldo al gobernador del estado, Diego Sinhue, quien acompañó al presidente de la república a esta región empobrecida del estado de Guanajuato, el panista trató de contrarrestar los reclamos de los indígenas otomís y chichimecas que le reclamaban el abandono institucional al que se ven expuestos todos los días.

En el encuentro celebrado en un terreno semiárido, de una comunidad de Tierra Blanca, al que acudieron más de tres mil personas, el gobernador Diego Sinhue, desplegó estructura, y ubicó a grupos de personas que le respaldaban con porras y manifestaciones de apoyo permanente. De esos grupos también se expresaban reproches al Presidente de la República cuando éste explicaba el contenido de sus programas sociales.

López Obrador tomó al toro por los cuernos y explicó con claridad los beneficios que cada uno de sus principales programas representan para la mayoría de la población pobre del país. Persistente terminó convenciendo hasta a aquellas personas que acudieron al evento con la consigna de apoyar al gobernador de extracción panista.

Así el ejecutivo federal se refirió entonces a la negativa del gobierno de Sinhue a incorporarse al Insabi, y le endilgó la responsabilidad de esa decisión, y también le exigió cumplir con un servicio calidad, con servicio médico y medicamentos gratuitos.

La experiencia del Presidente lo sacó a flote del escollo en el que se le quería meter. Y exigió que sin pleitos los mexicanos trabajemos juntos: «Todos tenemos que unirnos, claro que hay diferencias, si no hubiera diferencias sería muy aburrido. Cuando hay democracia hay pluralidad. Mientras no haya elecciones las autoridades tenemos que coordinarnos». (Roberto Garduño/La Jornada).