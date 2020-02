Activa gobierno la fase preventiva por coronavirus en todos los municipios de Tamaulipas

Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Para dar seguimiento a la declaratoria de emergencia internacional por la nueva cepa de coronavirus (2019-nCov), el gobierno de Tamaulipas activó la fase de preparación con el reforzamiento de medidas preventivas, vigilancia epidemiológica, coordinación interinstitucional y la sesión permanente del Comité Estatal de Seguridad en Salud.

La secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa informó que tras la declaratoria, se coordinaron acciones estado-federación para establecer los lineamientos relacionados con la implementación de medidas eficaces de prevención y control para reducir los potenciales daños a la salud de la población.

Como parte del plan de respuesta, el gobierno del estado instruyó el reforzamiento de medidas preventivas en todas las unidades del sistema de salud como el lavado de manos frecuente, estornudo de etiqueta (cubriendo nariz y boca con el antebrazo), no escupir, no tocarse la cara con las manos sucias, limpieza y desinfección de superficies y objetos de uso común.

Evitar cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire, consumir alimentos y complementos con alto contenido de vitamina C y D (frutas y verduras), consumo abundante de líquidos, no automedicarse y vacunarse contra la influenza si se pertenece a los grupos de riesgo.

En tanto, la vigilancia epidemiológica se enfocará en la detección inmediata de casos importados o autóctonos, atención, prevención y control orientados a eliminar los riesgos de transmisión del padecimiento.

Los coronavirus son una extensa familia de virus, algunos de los cuales pueden ser causa de diversas enfermedades humanas, que van desde el resfriado común hasta el SRAS (síndrome respiratorio agudo severo). Los virus de esta familia también pueden causar varias enfermedades en los animales.

Molina Gamboa añadió que el Comité Estatal de Seguridad en Salud mantendrá sesión permanente, se dotará de medicamentos e insumos a todas las unidades para atender las infecciones respiratorias agudas y se actualizará la información sobre la capacidad de las instituciones que conforman el sector salud (personal médico y de enfermería, infraestructura, camas censables y no censables, etcétera).