Activará Tamaulipas plan intensivo para prevenir infecciones respiratorias e influenza

Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Para prevenir, atender y disminuir las posibilidades de complicaciones graves por infecciones respiratorias e influenza, el Gobierno de Tamaulipas activará esta semana, un intenso plan de promoción de la salud en unidades médicas, áreas urbanas y rurales de los 43 municipios del estado, así como en instituciones educativas del nivel medio y superior.

Gloria Molina Gamboa, secretaria de Salud, informó que se promoverán medidas de prevención como el lavado correcto de manos, la vacunación antiinfluenza a grupos vulnerables, no saludar de mano o beso, toser y estornudar cubriéndose con un pañuelo o con el ángulo que forma el brazo con el antebrazo y quedarse en casa si presentan síntomas gripales.

La titular de la SST presidió en esta capital y de forma virtual con las 12 jurisdicciones sanitarias y hospitales del estado, la Reunión del Subcomité de Enfermedades Emergentes en la que se analizó el panorama epidemiológico del COVID-19, que hasta el momento, no presenta casos en México.

En el encuentro subrayó que estas medidas son efectivas para prevenir enfermedades respiratorias, ya que el 90 por ciento de ellas, son producidas por virus que se transmiten de persona a persona por gotitas de saliva que se expulsan al hablar, toser o estornudar.

Anunció un plan de capacitación dirigido a los integrantes de los comités de salud, que replicarán en sus comunidades las medidas de autocuidado, promoverán la aplicación de la vacuna contra la influenza a los grupos de riesgo y la identificación de signos y señales de alarma de las infecciones respiratorias agudas.

En coordinación con autoridades de Educación se iniciará un programa de difusión de medidas preventivas y orientación sobre las infecciones respiratorias e influenza, enfermedades que se autolimitan (no requieren medicamentos para curarlas), pero que algunas pueden derivar en complicaciones graves como la neumonía o en fallecimientos.

Exhortó a médicos y personal de enfermería a promover en todas las consultas y salas de espera las recomendaciones y aplicar la vacuna antiinfluenza a niños y niñas de 6 a 59 meses, adultos mayores de 60 años de edad, embarazadas, personas con diabetes no controlada, pacientes con problemas renales crónicos, obesidad grave, enfermedades respiratorias o del corazón graves, cáncer, VIH y personal de salud.