Adjudican a la directora del ITCA el ‘síndrome’ de Luis Sottil Cicero

Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA) empieza a convulsionarse y a “revivir” las prácticas que, prácticamente al inicio de la administración, acabaron con la salida de Luis Sottil Cicero, primer director del organismo.

Como Luis Sottil, la actual titular del ITCA Sandra Luz García Guajardo ha aglutinado el malestar al interior del organismo y, la inconformidad, se ha materializado en el envío de cartas y textos que denuncian una serie de irregularidades.

Guillermo de la Torre, le pone nombre y apellido a las cosas:

“Algo tiene el ITCA que marea y hace crecer a personajes sin trayectoria ni chiste, y cuya única intención es agrandar su ego a falta de creatividad y trabajo”.

Titula el texto: “¿Tú también Sandra Luz?”

No solo hace señalamientos a la funcionaria estatal, sino al patronato de la Casa de Cultura de Tamaulipas en la Ciudad de México que dirige José Hernández Cabriales, “tan necesitado de apoyos y lucimiento”.

En su texto recuerda que “hace un año Hernández Cabriales encabezó el reconocimiento al ex director Luis Sottil Cicero como ‘Artista tamaulipeco del año’, situación que causó malestar en la alta jerarquía del gobierno de Tamaulipas”.

También recuerda que la entonces senadora Sandra Luz García Guajardo criticó el homenaje a Sottil Cicero, descalificándolo en público y burlándose con otros personajes de la comunidad artística.

Con un “y quién lo iba a decir” Guillermo de la Torre reseña que casi dos años después el patronato de la Casa de Cultura en su evento del XXII Aniversario entregó a Sandra Luz García Guajardo el “reconocimiento” como “Tamaulipeca del Año 2019”, aunque no se dijo cuáles eran sus cualidades ni si había consultado con el gobernador del estado.

Refiere que en los primeros días de enero, la contadora pública “(que se tituló un mes antes de asumir el cargo en el ITCA)”, fue regañada por sus jefes superiores de la Secretaría de Bienestar Social y del gobierno del estado porque en el mes de la cultura y tradiciones de Tamaulipas mandó a hacer la publicidad oficial con su foto al frente, como si fuera la estrella principal de los eventos. Y un día después tuvieron que cambiar todos los promocionales y eliminaron la foto de Sandra GG”.

Añade que en los eventos principales el día 30 y 31 (de enero) brilló por su ausencia y sus colaboradores no se explicaban la situación “hasta que se difundió el auto premio que se mandó a dar, pero en la Ciudad de México. Este mismo hecho con Sottil Cicero causó su renuncia ¿Se repetirá la historia?”.

LA CONDECORACIÓN

De acuerdo con la agencia Notimex, en la Ciudad de México se celebró el XII aniversario de la fundación de la Casa de la Cultura de Tamaulipas, donde se condecoró a la licenciada Sandra Luz García Guajardo, directora del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y la Artes, con el Reconocimiento a la Tamaulipeca del Año 2019.

Durante su intervención, la homenajeada manifestó que el reconocimiento “nos compromete a sumar esfuerzos para que la riqueza de nuestra tierra se difunda y se conozca más allá de sus fronteras”.

José Hernández Cabriales, presidente del patronato, hizo entrega de un informe de su gestión con casi 100 páginas; proporcionó una copia a la homenajeada y dejó una en la oficina de la casa de cultura “para todo aquel que quiera hacer observaciones; quien quiera una aclaración, con gusto se las haré”.