Admite Brizio que Liga Mx está cayendo en exceso en uso del VAR

Por Agencias

Ciudad de México.- El presidente de la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Futbol, Arturo Brizio, admitió que en la Liga Mx se está cayendo en un exceso por el uso del Video Assistant Referee (VAR).

No obstante, el responsable de los árbitros en el futbol nacional aseguró que, pese a todo, la responsabilidad de las decisiones sobre el terreno de juego recae directamente en el silbante.

“El VAR no marca: si el balón sale, el VAR te dice, pero el árbitro puede ir a revisar (la acción en el monitor) si tiene duda. Tenemos que encontrar el punto medio para que no parezca eso (que el VAR dirige). La decisión final es del árbitro y no lo podemos estar llamando por nimiedades. Se está cayendo en un exceso”, reconoció Brizio.

Durante una entrevista a TV Azteca, Arturo Brizio, quien pitó el Mundial de Francia 98, también aceptó que el empleo del VAR tampoco se está llevando al cabo como debería hacerse, y dijo que el tema fundamental es la presión a la que están sometidos los árbitros.

“A algunos les gusta trabajar bajo presión. Hay que encontrarle el modo a esa pequeña línea que existe en intervenir para ayudar al árbitro”, indicó.

Por otra parte, el presidente de la Comisión de Arbitraje adelantó que su comisión turnó una solicitud a la FIFA para hacer públicas las conversaciones de los árbitros con sus compañeros responsables del videoarbitraje para evitar todo tipo de dudas o especulaciones. (Apro).