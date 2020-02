Advierte CNTE que en cambio del SNTE no están con Elba Esther ni con Cepeda

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) aclaró su postura en torno a la sucesión en la dirigencia nacional del SNTE: ni con Elba Esther Gordillo Morales ni con Alfonso Cepeda Salas.

El representante de la CNTE en el sur del país, Germán Peña advirtió que lo mejor es buscar un candidato que no tenga ninguna relación con ninguno de esos dos personajes.

Con Elba Esther Gordillo sería regresar a prácticas del pasado y con Cepeda Salas básicamente es lo mismo, porque solo sería el cambio de poder de un grupo a otro, pero con ninguno de ellos se garantiza una auténtica defensa de los derechos laborales ni tampoco que la organización sindical se democratice; es buscar el poder por el poder, indicó.

Peña descartó que la CNTE postule a algún candidato, aun cuando hasta el momento no se ha ventilado ningún nombre que pudiera realmente honrar este importante cargo sindical que ilegalmente sigue ocupando Alfonso Cepeda Salas.

Al respecto, dijo que esa agrupación magisterial rechaza el reglamento que el SNTE presentó hace unas semanas para renovar las directivas seccionales, pues no es más que una simulación de parte del actual dirigente.

“Esa reforma estatutaria que impone Cepeda solo es para cubrir apariencias y manifestar ante los gobernantes que es un grupo democrático que apoya los cambios sindicales de la Cuarta Transformación; esa ley está dirigida para las secciones pero aquí lo básico es una ley para la dirigencia nacional”.

A pesar de este escenario, el representante del magisterio disidente de la Sección 7 en Chiapas dijo que la CNTE no estaría ejerciendo ningún acto de presión para garantizar que la legalidad llegue realmente al SNTE.