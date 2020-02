Advierte el rector que intereses ajenos intentan desestabilizar a la UNAM

Por Agencias

Ciudad de México.- Los provocadores por intereses ajenos a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) buscan desestabilizar a la casa de estudios, no lo lograrán, declaró este miércoles el rector Enrique Graue Wiechers.

“No conseguirán desestabilizarnos, tenemos claro lo que buscan y no conseguirán que escalemos la violencia con más violencia”, sostuvo Graue en un mensaje en la Torre de Rectoría.

En el contexto de paros de labores en 11 planteles que tienen a cerca de 80 mil de los 360 mil alumnos de la Universidad sin clases, y luego de que ayer un grupo de jóvenes con los rostros cubiertos arremetió contra los vidrios de la fachada, hicieron pintas y prendieron fuego a la puerta principal de la Torre de Rectoría, y otro intentó tomar por la fuerza la Facultad de Derecho, Graue sostuvo que nuevamente grupos de encapuchados han buscado ejercer la violencia en la UNAM escudándose en las justas demandas de las universitarias que exigen la erradicación de la violencia contra las mujeres.

En un mensaje a los medios de comunicación en el tercer piso de la Torre de Rectoría, en el que no se aceptaron preguntas, Graue se refirió a la manifestación que ayer se dio en la explanada de la rectoría. Ahí, dijo, hubo dos caras, la de los estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria número 9, en paro desde el 12 de noviembre, que entregaron pacíficamente un pliego petitorio, y la de personas embozadas, que buscaron “la provocación por intereses ajenos” y que buscó “la imposición de voluntades sin razones”.

Ante directores de facultades e institutos y funcionarios universitarios que lo recibieron con un aplauso y una Goya, Enrique Graue dijo que recibió el pliego petitorio de los primeros, y que sus demandas son aceptables, por los que les responderá hoy mismo. “Todos y todas estamos con ellas, con las mujeres en la construcción de una nueva universidad”.

A los segundos, sostuvo el rector, los embozados “que sólo buscan desestabilizarnos, les digo que no lo conseguirán”.

Ayer mismo, se levantaron las actas correspondientes por los actos de los encapuchados. La Universidad, dijo el rector, exige a las autoridades competentes una investigación a fondo, que se desenmascare a los provocadores y se castigue a los responsables.

Graue, que estuvo acompañado de la Abogada General de la UNAM, Mónica González Contró, y del secretario general de la institución, Leonardo Lomelí Vanegas, dijo que la rectoría actuará con firmeza. “Nunca he tenido temor ni lo tendré”, sostuvo.

El rector refirió que desde 2016 -cuando se implementó el Protocolo de Atención a los casos de Violencia de Género- la Universidad ha tomado medidas que en contra de la violencia contra las mujeres. (Arturo Sánchez Jiménez/La Jornada).