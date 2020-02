Asegura SET que no debe nada a profes de Tiempo Completo de Tamaulipas

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El titular de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), Mario Gómez Monroy negó que haya retraso en el pago a maestros de Tiempo Completo y confió en que los recursos para pagar la segunda quincena de febrero estén disponibles en el transcurso de esta semana.

El diferendo inició a partir de que la misma SET dio a conocer que la federación no había enviado los recursos para hacer efectivo el pago, y voceros de los docentes de Tiempo Completo respondieron que el gobierno federal y la oficialía mayor de la SEP informaron que los recursos ya fueron enviados a todos los estados, por lo que exigió mayor claridad y precisión, porque los más perjudicados son los maestros que cubren la jornada ampliada.

“Por ahí dieron la noticia de que no estábamos pagando a los maestros de Tiempo Completo y no es así, porque sí estamos pagando y vamos actualizados con la nómina”.

Sin embargo, en las redes sociales los maestros a externar su temor de que no se les paguen sus estímulos correspondientes a febrero y se difiera hasta marzo, como ocurrió el año pasado.

El titular de la SET Mario Gómez Monroy confirmó que la semana pasada el titular de la Unidad Administrativa de la SEP, Héctor Garza González le informó que los recursos para el pago de nómina llegarían a tiempo a Tamaulipas, y reiteró que al menos hasta este día no hay retrasos en los pagos.

“El pasado lunes hice un recorrido por escuelas en construcción de Matamoros con Héctor Garza González y me decía que el recurso de Tiempo Completo llega en este mes de febrero, y esperamos no retrasar el pago de la primera quincena de febrero, como el año pasado, y salir bien, pero hasta ahorita no hay adeudos con maestros”, insistió.