Defensa de mujeres es mucho ruido y pocas nueces de gobiernos: Obispo de Victoria

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El obispo de la diócesis de Victoria, Antonio González Sánchez acusó que los gobiernos de todos los niveles aún tienen una deuda pendiente con las mujeres, porque no han hecho nada efectivo para castigar el feminicidio.

Las políticas públicas en defensa de los derechos de las mujeres no han sido suficientes pues han sido más palabras y declaraciones que hechos. En otras palabras, mucho ruido y pocas nueces, consideró el dirigente católico.

“Los gobernantes de todos los niveles se la pasan hablando, prometiendo y diciendo cosas, pero no hacen nada efectivo”, subrayó.

De acuerdo con González Sánchez, el problema no es nada nuevo pues recordó que a finales de los 90 y principios del nuevo milenio aparecieron muchas mujeres asesinadas, que antes fueron secuestradas, violadas y torturadas.

“Cualquier asesinato es lamentable, pero creo que tratándose de una mujer, es peor. Pero problema no es nada nuevo, acuérdense lo que pasó en Chihuahua, con las famosas muertas de Juárez; creo que es triste que asesinen a cualquier persona, pero es peor cuando se atenta contra una mujer”.

Dijo el obispo que las enérgicas manifestaciones de desesperación que hubo la semana pasada en la Ciudad de México y en otras partes del país son una respuesta de las mujeres, que demandan acciones efectivas para acabar con el feminicidio.