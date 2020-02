Derechos Humanos y ‘llamadas a misa’

Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- No es mucho pedir. Que alguien explique por qué en 2013 la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas emitió 197 recomendaciones y en 2019 apenas 14.

No se equivocan aquellos que afirman que el organismo está convertido en un “elefante blanco” (no es posible deshacerse de él y hay que alimentarlo) desde hace algunos ayeres. Perdió la razón de su existencia y la confianza ciudadana.

Vayamos con lápiz en mano. Si el año anterior la CODHET recibió un presupuesto de 28 millones 725 mil pesillos, ¿cuánto costó en promedio cada recomendación? Exacto, más de dos melones de pesillos.

Insistimos, que alguien explique por qué la caída de lo que fue un respetable ombudsman (defensor del pueblo) al que hacían caso los entes públicos.

La otra: Según los informes de la propia Comisión, de las emitidas a partir del 2010 es fecha que no se cumplen todas, siguen en proceso ¿qué caso tiene darles seguimiento?. Más burocratismo.

“Son como las llamadas a misa, el que quiere les hace caso”, dice la diputada Edna Rivera López ¿tiene razón?.

En fecha reciente la presidenta del organismo, Olivia Lemus (usa un solo apellido) rindió su informe de actividades del ejercicio anterior. Dijo que la nómina es de 92 empleados en ocho oficinas regionales y la central en Ciudad Victoria.

Una pregunta más ¿cuándo comenzó el deterioro y pérdida de “fuerza” de esa institución?. Sabemos que el “éxito” está en lo moral.

Recordamos que, en cierta ocasión el alcalde Pascual Ruiz García quiso prohibir la circulación de bicicletas por la calle Francisco I. Madero (17) en Ciudad Victoria. Un día después le contestó el jefe de Derechos Humanos, Rafael Torres Hinojosa, con la afirmación de que violaría las libertades de los ciclistas.

Reculó el presidente municipal y no volvió a tocar el asunto.

El mecanismo de “castigo” de la Comisión es el exhibir públicamente -la fuerza de la opinión, diríamos- a quienes violentan derechos básicos de los tamaulipecos.

Pero ya ni eso. No se publican las recomendaciones en edición especial que circule a nivel estatal.

De las 12 emitidas el año pasado, en dos los sujetos reclamados no se dignaron contestarlas.

La Comisión de Tamaulipas nació en 1992. El primer presidente fue el ex Rector de la UAT y ex presidente del Tribunal de Justicia Eduardo Gaza Rivas.

Si nos vamos en “reversa” podemos darle a usted, amigo lector, elementos para que se forme criterio de cuándo pudo darse la fractura entre al respetable público y la CODHET, o comenzaron a fallar los titulares.

En 2018 Lemus (nombrada el 11 de abril de ese año) emitió 16 resoluciones.

Antes, 2017, Martín García Martínez dictaminó positivas 24, que no todos cumplieron. Lo mandó por un tubo el gerente de la Comapa de la Zona Conurbada, Adolfo Cabal Ruiz, cuando le pidió evitar los cortes del servicio de agua en casas habitación, tal y como lo prevé la Ley de Salud (solo está permitido reducir el servicio).

Le damos el dato amigo lector, para que se siga formando opinión de para qué sirve la Comisión, cuando todos los días los operadores de agua le cortan arbitrariamente el suministro del vital líquido a miles de tamaulipecos.

Las “llamadas a misa” del 2015 llegaron a 45, rechazadas dos de ellas.

Número más elevado en 2014: 45 recomendaciones con la denuncia de 175 anomalías.

Decíamos líneas arriba que en 2013 las resoluciones alcanzaron la cifra más alta, 197. Las acciones permitieron girar dos órdenes de aprehensión y hasta una disculpa pública.

Los datos nos dicen que el 90 por ciento de las personas que solicitan la intervención del organismo son de escasos recursos. No tienen elementos para defenderse.

Si volvemos con los jefazos del ombudsman, García Martínez se aventó un buen de añitos cobrando. Los diputados lo ratificaron en la chamba.

Mas atrás, el uno de febrero del 2006, Eugenio Hernández Flores le entregó la Comisión al burócrata José Bruno del Río Cruz como su “juguetito nuevo”. Vivía feliz en un hotel de la capital con todos los gastos pagados por el erario.

De todas maneras trabajó más que los jefes de ahora: Ese año abrió 252 expedientes y emitió 66 recomendaciones.

En el año de su nacimiento, la CODHET mandó 49 resoluciones, cifra muy lejana a las 16 del 2019.

Para el año 1995 la cantidad se elevó a 168; en 1996 llegaron a 136; en 1998 ascendieron a 102.

Los años transcurren y el organismo presenta menos chamba, aunque las autoridades le siguen haciendo el mismo caso: Ninguno.

Abundaremos sobre el particular.

Por cierto, el próximo sábado en El Mante se efectuará una Primera Asamblea de Las Huastecas organizada por el Frente Amplio de Tamaulipas que apoya las políticas de López Obrador. Se denominará Expo Impunidad: Corrupción y Transgresión de Derechos Humanos. La cita es a las diez de la mañana en la plaza principal, Juárez e Hidalgo.

Y para no salirnos del tema, este viernes a las 12:00 horas recibirá su nombramiento como Delegado Regional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Tamaulipas el activista Guillermo Gutiérrez Riestra. El evento será en Reynosa.