Devela la SFP irregularidades ‘monumentales e inmorales’ en gobierno de EPN

Ciudad de México.- La Secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros informó que durante el 2019 identificó irregularidades en proyectos del gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto que generaron más de 10 mil observaciones asociadas a más de 544 mil millones de pesos.

Al presentar el Informe de Fiscalización de la Función Pública 2019, la funcionaria federal indicó que durante la pasada administración hubo irregularidades “monumentales e inmorales” en el ejercicio del presupuesto.

“El monto ejercido con presuntas irregularidades es superior al presupuesto federal de los sectores de educación y salud juntos”, los dos con más recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, advirtió la funcionaria federal.

Con presencia de las secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, los secretarios de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú y de Turismo, Miguel Torruco, así como la directora del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buen Rostro, la titular de la SFP advirtió que hasta el inicio de este gobierno había un control prácticamente nulo en la Administración Pública Federal (APF).

Detalló que durante 2019, la SFP realizó casi 3 mil 400 actos de fiscalización, de los cuales, más de 2 mil 500 fueron auditorías que generaron más de 10 mil observaciones. La funcionaria federal hizo mención de casos emblemáticos como las acciones realizadas contra el ex director de Pemex Fertilizantes, Edgar Torres Garrido, por irregularidades en la compra-venta del Grupo Fertinal.

“Que quede claro, se defraudó al Estado y por eso ya se inhabilitó al responsable por 15 años con multas económicas resarcitorias por más de 3 mil 800 millones de pesos.

“Celebramos por ello la detención del ex director general de Pemex, Emilio Lozoya a quien también inhabilitó esta nueva secretaría de la Función Pública”.

Expresó que la aprehensión del ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya es un “gran logro político y de la justicia”.

Agregó que “en esta nueva etapa de la vida pública del país” la aprehensión de Lozoya en España “es un avance clarísimo” en materia de combate a la corrupción y la impunidad.

También dio conocer la existencia de un convenio de Concertación de Acciones para la modificación del trazo de la carretera Federal 200, Manzanillo-Puerto Vallarta, con longitud de 780 metros para, supuestamente, evitar accidentes. Sin embargo, determinaron posibles actos de corrupción debido a que el único objetivo fue liberar terrenos junto a la playa para un desarrollador turístico.”.

En el informe se da cuenta también de irregularidades en la concesión del tramo carretero Autopista Amozoc-Perote y Libramiento de Perote en Veracruz. La SFP identificó un sobrecosto por errores constructivos injustificables de mil 442 millones de pesos. (Ana Langner/La Jornada).