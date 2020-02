‘Dialogarán’ con el secretario

Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Es pertinente que el Secretario de Seguridad Pública, AUGUSTO CRUZ MORALES, acepte acudir ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso tamaulipeco, según lo están requiriendo los legisladores.

Porque persiste la inseguridad y algunos policías han incurrido en uso desmedido de la fuerza, al grado de que se han producido asesinatos.

Además, tampoco estaría fuera de la agenda que se cuestionara al funcionario sobre qué tan confiables son los agentes y sus mandos.

Y es que la tentación de “poderoso caballero” o aquella disyuntiva de “plata o plomo” podría haber regresado o en realidad nunca se fue del todo.

El caso es que el presidente de la Comisión señalada, FRANCISCO GARZA DE COSS, hace bien en no evadir el tema e igual expresar la necesidad de que el servidor público se apersone ante los representantes populares.

Lo ideal es que lo ahí ventilado no sea solo para los legisladores sino que la información fluya hacia sus representados.

Si se da la comparecencia será un avance ya que, en otros tiempos, prevalecía el criterio de que no resolvía nada el que el titular de seguridad pública acudiera ante los diputados.

Hasta se llegó a dar hecho de que uno de los secretarios, en tiempos idos, se daba el lujo de darles audiencia a los legisladores si querían saber sobre algún asunto específico. Es decir, ni de chiste se dignaba hacerse presente en el Congreso.

Pero en esencia no era asunto del secretario sino que ese tipo de personajes no se mandaban solos.

Lo interesante es que hay voluntad política y que CRUZ MORALES, en fecha próxima, seguramente estará con los diputados.

Por cierto, el legislador panista, ARTURO SOTO ALEMÁN, en cierta forma le metió el hombro al presidente del municipio de Victoria, XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, al señalar que los ciudadanos le siguen teniendo confianza al alcalde o al menos eso arroja las mediciones que ha realizado el representante popular.

Igual declaró que hay áreas de oportunidad que los capitalinos consideran que el munícipe no ha realizado la parte que le corresponde.

En contraste, la que no se anduvo con ambigüedades fue la diputada MARÍA DEL PILAR GÓMEZ LEAL al subrayar que no debe disimularse lo que sucede en Victoria y que esperaba que el alcalde aprovechara el tiempo que le queda para “redireccionar sus acciones”.

Con sinceridad sostuvo que hay cosas que no pueden ocultarse y menos incurrir a la mentira, dijo GÓMEZ LEAL.

La verdad es que la diputada expresa lo que le consta y piensa, lo que de ninguna manera le resta méritos.

Al contrario, ser sincera abona a su credibilidad y eso cuenta ante los ciudadanos que le dieron su voto y la sociedad en general.

De manera que a MARÍA DEL PILAR no debe perdérsele de vista para lo que pueda venir a futuro.

A propósito, la encuestadora MASSIVE CALLER, recién publico un listado de los alcaldes con mayor aprobación de parte de sus representados y ahí aparecen en lugares destacados los presidentes ENRIQUE RIVAS CUELLAR y MAKI ORTÍZ DOMÍNGUEZ, de Nuevo Laredo y Reynosa, en forma respectiva.

El que no se vio fue el munícipe de Tampico, JESÚS NADER NASRALLAH, que si figuró en un trabajo anterior de otra encuestadora.

Damos un giro para comentarles que la coordinadora estatal del casi partido denominado Redes Sociales Progresistas, entiéndase la ex diputada local, ERIKA CRESPO GARCÍA, en el pasado mereció la protección del entonces dirigente de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), RAFAEL MÉNDEZ SALAS.

A la mujer no se le conocen adversarios, al menos no de peso, pero no así al “Rafa” que, durante su tiempo al frente del profesorado, nunca quiso salir de su burbuja y se ganó el repudio de las bases.

RUELTA

Si EMILIO LOZOYA AUSTIN, ROSARIO ROBLES BERLANGA y GENARO GARCÍA LUNA hablaran sobre el papel que hicieron y de lo que no estaban ajenos sus jefes, se caería la máscara de un sistema que hizo de la corrupción el combustible para su funcionamiento.

Lo peor es que, en esos niveles, los delincuentes de cuello blanco y los grandes capos llegaba el momento en que comían en la misma mesa.

A los primeros los diferenciaba o diferencia su cargo y la imagen pública construida para las encomiendas que fueran asignadas por sus jefaturas.

En cuanto a los segundos, si bien les tocaba o toca la clandestinidad no dejaban de ser poderosos a la hora de que se daban las determinaciones en cuanto a la política.

De ninguna manera eran gratis los portafolios de dinero que metían a las campañas electorales y de los cuales no quedaba huella pero si se gastaba a diestra y siniestra para armar complicidades y comprar “conciencias”.

AL CIERRE

Son necesarias instituciones de salud como el ISSSTE y el IMSS y debe fortalecérseles.

El punto es que para eso también se tendrá que acabar con inercias que persisten en perjuicio de los derechohabientes.

Las historias de desatención, negligencia y hasta despotismo se cuentan por “racimos”.

Esperemos que los mandos de esos entes no sucumban ante el estado de cosas existente.