Dice AMLO que aportaciones de empresarios no fue extorsión ni pase de charola

Por Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que es “totalmente legal” la rifa del 15 de septiembre, vinculada al costo del avión presidencial, y subrayó que la participación de los empresarios, que aportarán recursos para este fin es voluntaria, y no se darán beneficios, preferencias o contratos a los integrantes de la iniciativa privada que apoyen.

“No vamos a darle beneficio a nadie fuera de la ley; aquí no hay preferencias, no hay influyentismo. Ese es el problema, nos confunden, yo no soy (Carlos) Salinas, digo, sí calienta eso. No vamos nosotros, ya parece, imagínense tantos años de lucha para caer en el influyentismo”, señaló.

“Es beneficio social. No hay ningún problema (en el marco legal); sería inconcebible que hiciéramos algo en beneficio personal si estamos hablando de que lo que se obtenga de la rifa es para la compra de equipos médicos. Así viene en los boletos, así viene en la carta en la que se comprometieron a comprar boletos”, expuso.

Rechazó que la cena del miércoles haya sido un pase de charola o una dádiva. “Fue voluntario, les agradezco mucho, porque asistieron, aportaron. Es totalmente legal”.

Reiteró que el objetivo es tener fondos disponibles para los centros de salud “y que no sigamos pagando por el armatoste, por un aparato que no vamos a usar, porque si lo usáramos, entre otras cosas, además de ofender al pueblo nos costaría mucho.

“Entonces, los empresarios voluntariamente están ayudando; les agradezco mucho. A nuestros malquerientes no les gustó. Los del PAN dijeron que los habíamos extorsionado, imagínense! se exceden, ellos saben muy bien porque es probable que los que asistieron algunos son simpatizantes del PAN” , dijo desde Palacio Nacional.

“Los empresarios saben de qué se trató (la cena del miércoles pasado) que les pregunten si hubo alguna insinuación para que fuese alforziori’. No, no, incluso hasta subrayé eso”, expresó.

