Dice Lorenzo Córdova que está enojado pero no renunciará al INE

Por Agencias

Ciudad de México.- Lorenzo Córdova sostuvo hoy que, a pesar de las presiones no renunciará a la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), al que llamó a defender porque “no es de nosotros, no es de una persona, es de toda la sociedad, pero tampoco de un partido o de una fuerza política”.

Al tomar protesta como director ejecutivo de Organización electoral a Sergio Bernal Rojas, sostuvo que el INE vive momentos complicados.

“Probablemente no hayamos enfrentado un ambiente tan adverso, tan hostil contra la institución como el que hoy tenemos”, dijo en el contexto del inicio para la renovación de cuatro consejeros electorales y de la controversia constitucional que interpuso la Cámara de Diputados contra los altos salarios en esa institución.

“Me enoja porque dicen que el INE cuesta caro”, dijo al iniciar su intervención ante funcionarios y colaboradores.

Luego refirió: “Les voy a hacer una confesión: un amigo periodista, pocos días después de la elección de 2018 me dijo ‘ya vete, estás en la cresta de la ola, sacaste una elección complicadísima. ¿A qué te quedas? Te van a querer echar, viene la cuesta arriba. No vale la pena’

“Y le dije ‘estás loco, tengo una responsabilidad que cumplir’. Tal vez en el plano personal lo más sencillo y cómodo, sería cerrar nuestro ciclo antes. Por lo menos la vida sería más tranquila, menos agitada, menos riesgosa para nuestro prestigio”.

No obstante dijo que en el tercio final de su gestión como presidente hay temas pendientes, como la elección de 2021, y garantizar condiciones para el voto libre y que la competencia sea equilibrada.

Además sostuvo que tiene la responsabilidad de “cuidar al Instituto, a su gente, a ustedes. Este nombramiento también busca definir la alineación para la elección y la defensa de esta institución, que no es patrimonio propio, como algunos pseudointelectuales orgánicos pretenden vender, a partir de las decisiones que estamos tomando”.

Enseguida pidió a sus colaboradores “cerremos filas en torno a la defensa de la institución y de la misión histórica, de cara a lo que viene. La defensa de la institución y cumplir con la elección de 2021 nos va a implicar todo nuestro esfuerzo”. (Enrique Méndez/La Jornada).