Dice Meléndez que jueves o viernes confirmará si Elba Esther viene a Tamaulipas

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El coordinador de Maestros por México (MXM) Capítulo Tamaulipas, Enrique Meléndez Pérez dijo que hasta el día de hoy no se ha confirmado la visita de la maestra Elba Esther Gordillo Morales a Ciudad Madero.

En ese municipio, Redes Sociales Progresistas (RSP) llevará a cabo su asamblea estatal, que es uno de los requisitos que exige la ley electoral para poder constituirse como partido político.

En esa reunión la agrupación magisterial espera la participación de tres mil o más afiliados, ya que es una cifra mínima que pide el INE para que la asamblea pueda tener validez.

Con la realización de esta asamblea en Tamaulipas, RSP se acerca cada vez más a obtener el registro como partido político nacional, con el cual posteriormente estará en condiciones de participar en las elecciones intermedias.

Meléndez Pérez convocó a todos los simpatizantes de las Redes Sociales Progresistas a asistir a esta reunión para demostrar la fuerza que tienen los maestros en Tamaulipas.

Definió que RSP es un grupo de maestros y ciudadanos en general que buscan recuperar la confianza de la población en los partidos políticos, pero sobre todo surgió con el propósito de apoyar a lograr los cambios que requiere el país.

Meléndez Pérez reiteró que en este momento no se puede asegurar que la ex lideresa magisterial del SNTE estará en Tamaulipas, pero adelantó que sí hay muchas posibilidades de que pueda estar presente en la asamblea estatal de Ciudad Madero.

“Aún no tenemos la seguridad de que la maestra venga, pero podemos confirmarlo entre jueves y viernes”, concluyó.