Diputado federal del PAN a favor de sacar a Xico de alcaldía: ‘que lo tumben del caballo’

Por Antonio Arratia Tirado

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El diputado federal del PAN, Salvador Rosas Quintanilla se puso la camiseta de los victorenses y se manifestó a favor de que el alcalde Xicoténcatl González Uresti sea sacado de la alcaldía. “Que lo tumben del caballo o como sea que lo hagan”.

Dijo que como legislador federal está enterado del malestar de los ciudadanos de Victoria y que a él le gusta dar la cara a las expresiones populares, por lo que dijo que debe darse una solución al problema.

-Todos le sacan la vuelta al problema, el malestar ciudadano crece y nadie se hace responsable del mal gobierno del alcalde.

-Pregúntame a mí, a mí sí me gusta dar la cara -respondió.

-Entonces le pregunto a usted ¿Cómo solucionar el problema? ¿Acaso no prevén que en Victoria el PAN se pueda hundir con el alcalde?

-Pues que ya lo quiten, que lo tumben del caballo para que mejoren las cosas en Victoria.

En caso contrario, añadió el legislador federal, el PAN deberá resignarse a sufrir las consecuencias electorales.

SÍ QUIERO SER ALCALDE DE NUEVO LAREDO

En el mismo tono empleado para referirse al tema de Xicoténcatl González Uresti, Rosas Quintanilla dijo que tampoco le saca la vuelta a hablar de sus aspiraciones políticas, en cuyo caso aceptó que sí le gustaría ser alcalde de Nuevo Laredo, al término de la gestión de Enrique Rivas Cuéllar.

-Eso no quiere decir que la ande buscando, pero si se me da la oportunidad claro que aceptaría.

-¿Con Carlos Enrique Cantú Rosas enfrente?

-¿Qué tiene qué ver él?

-Ahora está del lado de Morena… aunque quizás pelee la gubernatura y no la alcaldía de Nuevo Laredo.

-No importa. Es más, si alguien me conoce y conoce mi trabajo en Nuevo Laredo es él. Y si quieres pregúntale.

-¿Apoco si le ganaría a él?

-Claro, si te digo que me conoce muy bien.