Dos mil 400 trabajadores de Salud de Tamaulipas esperan basificación prometida

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El secretario general de la Sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSS) Adolfo Sierra Medina aseguró que hasta hoy no hay información oficial respecto al inicio del proceso de basificación anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Explicó que la dirección nacional con sede en la Ciudad de México es el conducto por el cual bajan las noticias a las entidades, sobre todo aquellas que tienen un gran impacto para los trabajadores, pero en el caso particular de la posible basificación no se ha informado nada al respecto.

“No tenemos ninguna noticia en ese aspecto, el sindicato nacional es el que nos informa y nos pone al tanto sobre el avance de las gestiones o negociaciones en ese sentido, pero hasta ahora no hay ninguna novedad”.

De acuerdo con Sierra Medina, en Tamaulipas hay 2 mil 400 trabajadores eventuales, unos con mayor antigüedad que otros, pero en el caso de que se oficialice lo de la basificación habrá que esperar a conocer los lineamientos para saber quiénes son los primeros que serán considerados para obtener ese beneficio, del que insistió aún no hay nada seguro.

Reiteró que el anuncio que hizo el presidente López Obrador en los primeros días de este año se recibe con seriedad, pero todavía no hay mayor información que se pueda compartir para los empleados que por muchos años están esperando su base.

“Debe ser cierto, porque una noticia de ese tamaño no es como para desconocerla o descartarla, sobre todo si proviene de una persona seria como es el Presidente de México”.

A nivel nacional se habla de que cerca de 80 mil trabajadores están en espera de una base, “y en Tamaulipas tenemos 2 mil 400, pero ignoro cómo venga ese programa de basificación, supongo que será gradual y empezará con los de mayor antigüedad”.