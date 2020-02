El alcalde de Victoria es una papa caliente que nadie quiere agarrar: Martínez Leal

Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En su extravío, el alcalde Xicoténcatl González Uresti violó la ley municipal que él mismo está obligado a respetar, en su afán de obligar a los manifestantes del movimiento antorchista a retirarse del plantón que desde hace más de 60 días sostienen en reclamo de apoyos que les adeuda.

Para sorpresa de todos, desde la mañana de este miércoles el alcalde ordenó a su personal colocar cuatro bocinas justo enfrente de los antorchistas.

Sorprendidos, los antorchistas solo atinaron a ver cómo el personal de la alcaldía activó sus propios aparatos, del que salía una música estridente y ensordecedora, que acallaba con mucho el sonido del micrófono y los reclamos de justicia de los manifestantes.

Xicoténcatl González Uresti no supo o si lo supo pasó por alto que el Bando de Policía y Buen Gobierno en que se sostiene el orden municipal prohíbe utilizar en la vía púbica aparatos o instrumentos cuyo sonido y decibeles perturben a los vecinos.

Lo que González Uresti ignoró es que el dirigente del movimiento antorchista de Tamaulipas, Carlos Martínez Leal esbozó una sonrisa de triunfo y dijo: “Esta agresión del alcalde significa que ya perdió la cabeza y el control, y yo no sé qué pasaría con él si todos los victorenses también se atrevieran a manifestarse como nosotros para reclamar las mentitas e incumplimientos de Xico”.

De acuerdo con el dirigente antorchista, Xicoténcatl González Uresti “se convirtió ya en una papa caliente para el PAN porque en Victoria nadie lo quiere. Y la verdad ya no sabemos quién lo sostiene en el cargo, pues ya ha hecho demasiado daño”.

Admitió que una reducida parte de la población victorense les ha reclamado por estar obstruyendo la calle desde hace dos meses, pero pidió que los entiendan porque solo están reclamando lo justo y las promesas incumplidas a Xicoténcatl González Uresti, algo que toda la población de Ciudad Victoria debería estar haciendo porque ya es público que nadie está conforme con su mandato.

Martínez Leal dijo que hace unos días por fin fueron recibidos por Xicoténcatl González Uresti y les dijo que no les iba a dar nada de lo que les había ofrecido porque el presidente Andrés Manuel López Obrador había decidido reducirle el presupuesto.

“Nos dijo que por eso ya no iba a apoyar a ningún grupo, y que de aquí para adelante él iba a ir casa para dar ayuda a los niños”.

“Esperamos que eso sí lo cumpla, porque entonces llegaría a las casas donde están nuestros niños y los ayudaría, aunque sabemos que es una mentira más”.

Martínez Leal enfatizó que quien haya puesto a González Uresti en la alcaldía debe hacerse responsable de sus desaciertos, aunque dijo no saber quién fue, considerando que el PAN municipal ya renegó de él y lo dejó a la deriva.

“Una vez contendió como independiente y perdió, luego como candidato del PAN y ahora ya no lo quieren y la población lo rechaza ¿entonces quién lo mantiene en la alcaldía?”, concluyó el dirigente antorchista.