El gobierno de Tamaulipas no empata acuerdos con la 4T en torno al INSABI

Por Redacción

Ciudad de México.- Los gobernadores del PAN, entre ellos el de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, lamentaron que el convenio en materia de salud -que gravitaba en torno al INSABI- no haya sido ratificado por la federación

En un comunicado conjunto, los mandatarios agrupados en la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional informaron:

“Durante las pasadas dos semanas se realizaron reuniones de trabajo entre la comisión técnica de salud de la GOAN y el gabinete federal de salud, que nos permitieron negociar un Acuerdo para enriquecer la propuesta original del modelo que seguiría el INSABI y que fue signado por ambas partes.

“Lamentamos que el día de hoy, dicho Convenio no se haya ratificado por el gobierno federal. De esta forma, la federación redujo la posibilidad de un acuerdo a una postura única: adherirse o rechazar el modelo original del INSABI en su totalidad.

“Será decisión de cada entidad, de conformidad con sus circunstancias locales, definir sobre el tema. Independientemente de la decisión que tomen, los estados integrantes de la GOAN solicitarán sumarse al esquema nacional de adquisición consolidada de medicamentos, como originalmente se había planteado.

“De igual manera, mantendremos la exigencia de que nuestros estados reciban la totalidad de los recursos a los que tienen derecho. Como entidades federativas tenemos un imperativo moral de coordinación en beneficio de las familias, por ello insistiremos en el diálogo como vía para construir un sistema universal, gratuito, progresivo y de alta calidad que atienda eficientemente a la gente”, concluye la versión de la GOAN, avalada e impulsada por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Antes de su posicionamiento, los nueve integrantes de la GOAN se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional para terminar de definir el acuerdo de coordinación que alcanzaron con el gobierno federal, a fin de garantizar la prestación gratuita, progresiva y de calidad de los servicios de salud.

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca resaltó que la firma del acuerdo preliminar que firmaron dejaba claro que los estados mantienen la rectoría de los servicios de salud. “Sin embargo, los detalles precisamente los venimos a platicar con el Presidente”.

No obstante, aparentemente no hubo los acuerdos esperados y por la tarde los gobernadores del PAN decidieron definir su posicionamiento en relación con el INSABI.