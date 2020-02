El retorno de la maestra siniestra

Marco A. Vázquez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Dan ganas de llorar nomás de imaginarse a Elba Esther Gordillo nuevamente con capacidad para acceder a los presupuestos de educación, a plazas, poder político, manejo de masas que siempre uso para beneficio personal sin embargo esta vez hay un tema para aplaudirle y no es otro que reconocer logró reactivar al magisterio, que regrese a la política un sector que debería ser responsable y asumir su liderazgo en la sociedad.

Lo anterior viene a colación porque la ex todo poderosa del SNTE es probable que esté en Tamaulipas el próximo sábado, viene a las asambleas del partido de los maestros, Redes Sociales Progresistas, el cual prácticamente quedará en manos del ex dirigente estatal del magisterio Enrique Meléndez Pérez y podrá participar en las elecciones que vienen.

Cierto es, Elba huele a corrupción, a lo más podrido del pasado, a una asesina de ilusiones de millones de mexicanos que tuvieron que conformarse con una educación mediocre que no les ha dado oportunidad de buenos empleos, de asegurar un futuro sin embargo no es posible permitir que los maestros, la base trabajadora de los mismos, se queden fuera del quehacer político del Estado, del país.

México requiere al magisterio pero ojalá, esta vez sí, entiendan que los necesitan asumiendo liderazgos, compromisos serios por recuperar la educación pública, la capacitación continua de ellos, sus mejoras salariales, poder político de quienes todos los días palpan la realidad del país.

Mire, razones para que los buenos maestros entren a la política hay muchas, son quizá los que mejor conocen nuestra situación, los que más han padecido a los malos político, los qué, cuando quieren, asumen liderazgos y responsabilidades que rescatan vidas de niños que de otra forma se habrían dedicado a delinquir, en el peor de los casos.

Hoy mismo se cuenta en las redes sociales y se hace viral información respecto a la directora de una escuela en Río Bravo que le hizo fiesta de cumpleaños a un niño de su escuela que tenía esa ilusión, en el pasado se habló de directores que lejos de enriquecerse cobrando en las cooperativas o por la venta exclusiva de los uniformes han negociado las ganancias de las empresas para entregarle alimentos o las ropas adecuadas a sus alumnos que no tienen para ello, pero hay más, existen maestros que han arriesgado sus vidas hablando con papás o madres de niños que ya querían salirse del redil, aquí en Victoria es imposible no recordar al maestro de una orquesta infantil que dio a conocer a niños por sus talentos.

Tiene usted razón, hay maestros como uno en Ciudad Victoria que fue acusado de abuso sexual, otros que han maltrato u omitido problemas que concluyen con daños a sus alumnos, no es fácil no indignarse con la maestra de un kínder que le jugó una cruel broma con una botella de agua a una bebé de tres años pero de eso se trata, de que los verdaderos maestros, los que tienen vocación y capacidad, sean mejores cada día, de que tengan poder y adquieran conciencia de que esté país requiere de la gente pensante.

Es así que por primera vez se tiene que reconocer que Elba Esther ha hecho algo bueno, el regreso de la maestra siniestra seguro es por ambición, tal vez con la idea de recuperar fortunas y liderazgos que ha perdido, no hay duda, lo bueno de ahora, quizá sin desearlo, es que reactiva al magisterio, a un sector que ha sido largamente afectado y qué, por nefastos políticos y hombres o mujeres como ella, no ha logrado entender que ya es tiempo de asumir liderazgos con responsabilidad, de esos que los llevan a capacitarse, evaluarse, competir para ser mejores, para ganar más, para que puedan educar y rescatar de la violencia a los niños y jóvenes de este México lindo y querido.

En otras cosas… En un proyecto encabezado por la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Aztlán (UAMRA) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), se evalúa el estado nutricional de la niñez en edad escolar en la ciudad de Reynosa.

“La finalidad es verificar la situación que se presenta en Reynosa, evaluamos el estado nutricional de los menores, así como la calidad de los refrigerios nutricionales”, explicó Juana Elizabeth Alemán Castillo, profesora e investigadora de la Licenciatura en Nutrición y Ciencias de los Alimentos de la UAMRA.

Destacó que el proyecto denominado: “Intervención Nutricional para mejorar la calidad de los refrigerios de la niñez en edad escolar”, se lleva a cabo en vinculación con la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), donde ya se ha implementado, basado en lineamientos de la Secretaria de Educación Pública (SEP) para determinar qué es un refrigerio saludable.

“Y el primer diagnóstico que tenemos es que el 44% de los niños evaluados aquí en Reynosa presentaron exceso de peso y obesidad; y lo que encontramos al evaluar su refrigerio es que el 50% de ellos consumían sándwich con jamón en pan blanco y les faltaba la verdura, estos alimentos son bajos en fibra”, detalló.

“Otro resultado que encontramos es que el 60% de ellos consumen jugos industrializados, y hay que recordar que son ricos en azúcares y sodio, lo que puede promover el sobrepeso y obesidad”, indicó.

Señaló que en la evaluación de la composición nutricional, los refrigerios están superando las recomendaciones que establecen los lineamientos de la SEP, y que con estos resultados, se planea realizar intervenciones nutricionales para mejorar la calidad y a su vez promover los hábitos alimentarios adecuados.

