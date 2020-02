El Tecnológico de Victoria está libre de acosadores ‘y solo quedan rumores’

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El delegado sindical de la Delegación V-109 del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, Jorge Luis Reyes Cedillo dijo que no tener conocimiento de presuntos casos de acoso sexual en la institución.

Admitió que en años anteriores corrió el rumor de que presuntamente algunos trabajadores acosaban sexualmente a las alumnas, pero al final nunca se presentaron las denuncias ni las pruebas para la investigación que amerita ese tipo de hechos.

Uno de esos casos ocurrió el año pasado, cuando un docente que gozaba de cierto prestigio fue señalado de acosador sexual, pero tampoco se presentó la denuncia y nunca se investigó esa acusación; finalmente el presunto acosador fue dado de baja pero por otros motivos.

“No se hizo la denuncia formal y al final la persona fue dada de baja por otros motivos, pero la ventaja es que ya no está ahí, y las jovencitas ya no tienen esa presión o preocupación; era una persona que tenía muchos problemas, pero a la vez tenía un gran prestigio”.

Dijo Reyes Cedillo que la postura del sindicato fue imparcial y demandó una investigación para que tanto la parte afectada como el presunto acosador declararan, ya que una acusación de esa naturaleza es muy grave, sobre todo cuando es en contra de maestros o catedráticos.

Refirió que de ninguna manera puede tolerarse que ocurran ese tipo de delitos en una institución educativa, donde se supone que los alumnos están seguros y protegidos y que se tiene que aplicar la ley a quienes promueven el acoso sexual.

“Son situaciones que no pueden tolerarse en ningún nivel educativo, menos solaparlas. Cuando surgió ese caso yo solo pedí que se interpusiera la denuncia correspondiente para que se procediera a la investigación, porque es algo muy serio y se le tenía que dar seguimiento”, concluyó.