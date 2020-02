El valor de las mujeres

Jorge Bladimir Joch González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Las mujeres mexicanas que representan el 60 por ciento de los votos electorales, serán las que logren cambios sustanciales en el camino de México hacia su futuro, y el 9 de marzo será un antes y un después del “Día Sin Mujeres” que anuncian a lo largo y ancho de la geografía nacional.

Esa decisión de hacerse notar con su ausencia en todas las actividades del país se equipara a las acciones que en el pasado se tomaron por las luchas libertarias, y en donde también las mujeres tuvieron una participación muy importante.

Solo que ahora son ellas las que se unifican y obligaran a que se hagan los cambios que deben hacerse, y que sentaran precedente para futuras acciones y avances de un país como el nuestro en donde las mujeres representan la dirección del trabajo cotidiano y público, pero siempre están y estarán presentes en los movimientos políticos, sociales, económicos, culturales, etc. hacia donde México se dirija.

La lección que nos dejan éste 9 de marzo hará historia, y servirá sin duda para no tolerar necedades oficiales ni permitir que a las mujeres se les subestime en ninguna forma, y menos que se piense que no tienen el poder de decisión.

En otro orden y de cara a la próxima elección los priistas que encabeza Edgardo Melhem Salinas buscan dejar constancia de que “están vivos” para participar en la lucha de las posiciones que estarán en oferta en el 2021 y que son las 43 presidencias municipales, 36 diputaciones locales y 9 federales.

Y algunos de los que quieren ser tomados en cuenta para las candidaturas “se ponen el overol” en los trabajos que hoy se requieren para afinar la estructura, sin importar que hayan ocupado cargos de dirección o de elección de importancia.

En Reynosa los priistas que buscan llegar al gobierno municipal según los que se dicen enterados son la ex diputada federal María Esther Camargo Félix, esposa del ex alcalde, ex senador y ex dirigente del partido en el estado Oscar Luebbert, mientras por otro lado hay quien mencionan a Carlos Solís Gómez, hijo de la ex diputada y ex senadora Amira Gómez, y quien es hoy secretario de organización del PRI estatal.

bladijoch@hotmail.com